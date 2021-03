Reni Jusis na archiwalnej fotografii. Zobacz, jak się zmieniła

Reni Jusis opublikowała w swojej internetowej galerii na Instagramie wyjątkową fotografię. Piosenkarka podzieliła się z internautami kadrem sprzed lat. Archiwalne zdjęcie znad morza pojawiło się w sieci w związku z akcją "Godzina dla Ziemi - Godzina dla Bałtyku".

Reni Jusis pokazała stare zdjęcie /VIPHOTO /East News

Reni Jusis należy do aktywnych użytkowników sieci. Do internetowej galerii wokalistki na Instagramie trafiają coraz to nowsze zdjęcia i nagrania. Teraz na profilu gwiazdy pojawiła się wyjątkowa fotografia. 46-latka podzieliła się archiwalnym kadrem znad morza i tym samym wsparła akcję "Godzina dla Ziemi - Godzina dla Bałtyku". Jusis pod zdjęciem sprzed lat namawia swoich fanów do podpisywania petycji na rzecz ochrony polskiego morza - "Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy"!

"Mielno, matura, Bałtyk w tle, wrzucam te archiwalna fotkę w ramach akcji #godzinadlabałtyku - Ratujmy Bałtyk, nim zatęsknimy" - napisała.



Pod zdjęciem pojawiła się masa komentarzy. Obserwatorzy gwiazdy również wspierają akcję WWF i dziękują jej za nagłaśnianie sprawy.

Nie mogło jednak obejść się również bez komplementów! Na archiwalnej fotografii Jusis ma długie, brązowe włosy. Jej fryzura sprzed lat, daleka jest od aktualnej - krótkich blond włosów, jednak wokalistka w takim wydaniu również skradła serca swoich fanów! Internauci obsypali kobietę lawiną miłych słów!

Aleksandra Biłas



