Renata Przemyk i Vienio razem. Zobacz teledysk "Kłamiesz" do płyty "Renata Przemyk i mężczyźni"

W związku z pandemią koronawirusa premierę okolicznościowego wydawnictwa "Renata Przemyk i mężczyźni" przesunięto na 8 maja. Wokalistka wypuściła już teledysk do pierwszego singla "Kłamiesz", w którym gościnnie wsparł ją raper Vienio.

Wokalistka od 30 lat - początkowo z grupą Ya Hozna, od początku lat 90. już solo - z powodzeniem łączy zwracającą uwagę na przekaz płynący z tekstów poezję śpiewaną z muzyczną alternatywą, która jednak nie stroni od przebojowości.

Początek obchodów 30-lecia Renata Przemyk świętowała na Pol'and'Rock Festival 2019 podczas koncertu z udziałem zaproszonych gości: Ani Rusowicz, Titusa z Acid Drinkers, Olafa Deriglasoffa i Łukasza Bzowskiego (klawiszowiec zespołu Grubsona).

Na płycie "Renata Przemyk i mężczyźni" znajdzie się 13 piosenek zaśpiewanych w wyjątkowych duetach.

Pierwszym singlem jest utwór "Kłamiesz" pochodzący z albumu "Rzeźba dnia" z 2014 r. Gościnnie z wokalistką wystąpił raper Vienio.

Teledysk wedle pomysłu i reżyserii Jarosława Migonia, z obrazami grafika, malarza i rysownika Jacka Sroki, w swojej intrygującej, pulsującej kolorem formie budzi wiele emocji.

"Jacek Sroka to znany krakowski malarz i grafik, wykładowca krakowskiej ASP. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie jego malarstwo a Jarek zaproponował mi użycie jego obrazów do klipa. Jest tak mocne i wyraziste, że od razu nam pasowało do opowieści o relatywizmie współczesnego świata. Ma wyraźny przekaz. Na obrazach Jacka jest żywioł, kolor i pasja. Jest człowiek uwikłany w dylematy, walczący o ideę albo rozbity refleksją o niej. Malarstwo Sroki wytrąca ze strefy komfortu. I w tej piosence też o to chodzi" - tłumaczy Renata Przemyk.

Clip Renata Przemyk Kłamiesz - feat. Vienio

"Kłamstwo jest narzędziem, które deformuje świat. Próbujemy ten świat upiększać na wszelkie możliwe sposoby, co ma nam ułatwić relacje międzyludzkie. Omijamy tematy trudne, tłumaczymy sobie, że w ten sposób chronimy bliskich, a to rozbija nasze związki, przyjaźnie, czy kontakty biznesowe. Prawda i tak znajdzie ujście i uderzy w te relacje i w nas ze zdwojoną siłą. Vienio dopisał bardzo dobitny tekst do tej piosenki, dzięki czemu wymowa całości jest jeszcze silniejsza" - opowiada wokalistka.





