Red Hot Chili Peppers ogłosili trasę koncertową w 2023, która promuje wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen". Płyty nagrane zostały w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze.

Zespół jest w trasie od końca marca i odwiedza największe stadiony USA i Europy. Na PGE Narodowym zagrali 21 czerwca, a trasa zakończy się w sobotę, 23 lipca na Hampden Park w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Grupa przyjechała do Polski po raz pierwszy od koncertu w Krakowie w 2017 roku. W tym składzie jednak Red Hot Chili Peppers nie występowało w Polsce od pamiętnego koncertu w Chorzowie.

Gościem specjalnym koncertu byli Iggy Pop oraz grupa The Mars Volta.

Red Hot Chili Peppers wystąpili w Warszawie. Zobacz galerię zdjęć

Podczas warszawskiego koncertu nie zabrakło przebojów Papryczek - "Snow", "Californication" czy "Otherside", a także utworów z nowej płyty, jak "Black Summer".

Wierni fani Johna Frusciante mogli być zaskoczeni, ale z pewnością cieszyli się z "Dreamboy/Dreamgirl" zagranego po raz pierwszy na żywo, a także "Neighborhood Threat", które wybrzmiało pierwszy raz od 1998 roku.

Setlista koncertu:

1. Around the World

2. The Zephyr Song

3. Snow (Hey Oh)

4. Here Ever After

5. Dreamboy/Dreamgirl (Cynthia & Johnny O cover) (John solo; po raz pierwszy na żywo)

6. Otherside

7. She's Only 18

8. Eddie

9. Soul to Squeeze

10. Me & My Friends

11. Don't Forget Me

12. Neighborhood Threat (Iggy Pop cover) (John solo; pierwszy raz od 1998)

13. Tell Me Baby

14. Whatchu Thinkin'

15. Californication

16. Black Summer

17. By the Way

bisy:

18. I Could Have Lied

19. Give It Away

