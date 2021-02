Razem Robimy Dobro pamięci Romualda Lipki ("Czas ołowiu"): Kuba Badach, Mateusz Ziółko, Grzegorz Skawiński i inni

Nowa wersja przeboju "Czas ołowiu" z repertuaru Budki Suflera to druga odsłona projektu "Razem Robimy Dobro" z udziałem czołowych gwiazd polskiej sceny. Data premiery piosenki nie jest przypadkowa - 6 lutego przypada pierwsza rocznica śmierci Romualda Lipki, kompozytora tego utworu.

W nowej wersji przeboju Budki Suflera zaśpiewali m.in. Grzegorz Skawiński i Kuba Badach /Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

Pierwszą odsłoną akcji "Razem Robimy Dobro" była piosenka "Razem".



Wideo Razem Robimy Dobro - Razem

W nagraniu utworu udział wzięli przedstawiciele różnych pokoleń i gatunków muzycznych: Patrycja Markowska, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Roksana Węgiel, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Felicjan Andrzejczak, Staszek Karpiel-Bułecka, Artur Gadowski (IRA), Andrzej Krzywy (De Mono), Grzegorz Kupczyk (CETI) i zespół Golden Life.

Wszyscy uczestnicy i twórcy wzięli udział w projekcie pro bono, a dochód ze sprzedaży piosenki zostanie przeznaczony na doposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą". Akcji partneruje agencja SKIVAK z Poznania, która włączyła się w nią całym zespołem nieodpłatnie, w ramach akcji #ContentForGood.

Teraz pomysłodawcy prezentują drugą odsłonę charytatywnej akcji. Jest to nowa wersja utworu "Czas ołowiu" grupy Budka Suflera.

Na potrzeby projektu Marek Dutkiewicz zaktualizował swoje słowa tej piosenki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Dutkiewicz: Szajs sączy się z anten radiowych Newseria Lifestyle

"W nowej aranżacji i wykonaniu wspaniałych artystów zyskała ona nie tylko świeże, współczesne brzmienie, lecz także nowe znaczenia, stając się hołdem dla ikon polskiej sceny, których już nie ma wśród nas, a których muzyka nadal gra w naszych sercach" - czytamy.

6 lutego mija rok od śmierci kompozytora tego przeboju Budki Suflera - Romualda Lipki.

Wideo RRD | Czas ołowiu | Badach, Zastępa, Wilk, Skawiński, Ziółko, KasjaN, Cugowski, Kaliszuk | NEW 2021

W nagraniach nowej wersji "Czasu ołowiu" udział wzięli przedstawiciele różnych pokoleń: Kuba Badach (juror polsatowskiego show "The Four. Bitwa o sławę"), Grzegorz Skawiński (lider grupy Kombii), Mateusz Ziółko (laureat dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"), Natalia Zastępa (finalistka "The Voice of Poland" i "The Voice Kids"), Katarzyna Wilk, Wojtek Cugowski (syn Krzysztofa Cugowskiego, jednego z wokalistów Budki Suflera), Marek Kaliszuk (zwycięzca drugiej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo") i KasjaN Cieśla.

Za teledysk odpowiada Marcin Rybicki (Fisheye Productions).

Koordynacją projektu zajęli się Jarosław Jurek i Sylwia Kupczyk (JJ ArtistHome).