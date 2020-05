Razem Robimy Dobro: Roksana Węgiel, Patrycja Markowska, Małgorzata Ostrowska i inni

Do sieci trafiła nagrana w gwiazdorskim składzie piosenka "Razem", która jest pierwszą odsłoną projektu "Razem Robimy Dobro". "Warto razem trzymać się" - podkreślają m.in. Roksana Węgiel, Patrycja Markowska, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Andrzej Krzywy i Grzegorz Kupczyk.

W akcji "Razem Robimy Dobro" udział wzięła m.in. Roksana Węgiel AKPA

Piosenka "Razem" powstała w warunkach społecznej izolacji i stanowi trafną odpowiedź na nasze czasy, w których potrzeba wspólnoty i społecznej solidarności jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej - podkreślają twórcy.

Pomysłodawcą projektu jest zespół GoldeN Life i Jarek Jurek - właściciel agencji JJ Artist Home.

W nagraniu utworu udział wzięli przedstawiciele różnych pokoleń i gatunków muzycznych: Patrycja Markowska, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Roksana Węgiel, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Felicjan Andrzejczak, Staszek Karpiel-Bułecka, Artur Gadowski (IRA), Andrzej Krzywy (De Mono), Grzegorz Kupczyk (CETI) i Golden Life.

Wszyscy uczestnicy i twórcy wzięli udział w projekcie pro bono, a dochód ze sprzedaży piosenki zostanie przeznaczony na doposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą". Akcji partneruje agencja SKIVAK z Poznania, która włączyła się w nią całym zespołem nieodpłatnie, w ramach akcji #ContentForGood.

Autorami nagrania są Michał Pietrzak i Juliusz Kamil (twórcy przebojów m.in. Roksany Węgiel i Marcina Sójki).

Za teledysk odpowiada Marcin Rybicki (Fisheye Productions).

Akcja "Razem Robimy Dobro" obejmie cykl wydarzeń promocyjnych: koncertów, spotkań online, challenge w mediach społecznościowych oraz wywiadów, a wszystko po to, by krzepić serca i zarażać pozytywną energią oraz pasją do dobra.