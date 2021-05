Ray Reyes nie żyje. Wokalista miał 51 lat

Związany z grupą Menudo Ray Reyes nie żyje. Piosenkarz zmarł 30 kwietnia w wieku 51 lat.

Ray Reyes miał 51 lat /Vallery Jean /Getty Images

Tragiczne wieści przekazał jego brat Raul.

"Drodzy przyjaciele i fani. Z wielkim bólem informuję, że mój ukochany brat Ray Reyes zmarł. Proszę was o przestrzeń, abym mógł pogodzić się z tym, co się wydarzyło. Módlcie się za naszą rodzinę, szczególnie za naszą matkę. Proszę was też, abyście nigdy nie zapominali o jego dorobku" - czytamy w oświadczeniu.

Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci wokalisty, jednak według lokalnych mediów u Raya doszło do rozległego zawału serca.

Ray Reyes znany jest przede wszystkim z działalności w latynoskim boysbandzie Menudo, do którego dołączył w 1983 w wieku 13 lat. Zastąpił w składzie Xaviera Serbię.

Wielokrotnie był też głównym wokalem zespołu, m.in. w utworach "Si Tu No Estas", "Chicle De Amor" i "Zumbador". W 1985 roku odszedł z grupy i rozpoczął karierę solową. Jednak po kilku zdecydował się dołączyć do formacji Proyecto M.

W 1998 roku Ray wrócił do Menudo z okazji 15-lecia działalności formacji.