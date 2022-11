Johnathan Porter, znany na świecie jako Blueface, po raz kolejny ma kłopoty z prawem. Raper, który w przeszłości był aresztowany za posiadanie niezarejestrowanej broni, tym razem został oskarżony o znacznie poważniejsze przestępstwa. Jak ustalił portal TMZ, twórcy hitu "Thotiana" postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa, świadomego użycia broni oraz prowadzenia pojazdu, który nie był zarejestrowany.

Sprawa dotyczy strzelaniny, do której doszło 8 października w okolicy Las Vegas Boulevard. Opublikowane na stronie serwisu TMZ nagranie ukazuje moment zatrzymania gwiazdora, który został przez policjantów powalony na ziemię, skuty kajdankami i doprowadzony do radiowozu. W ujęciu rapera brało udział aż ośmiu funkcjonariuszy policji metropolitalnej Las Vegas.

O artyście głośno zrobiło się już kilka miesięcy temu, kiedy do sieci trafił filmik dokumentujący brutalną bójkę, jaka wywiązała się między nim i jego dziewczyną Chrisean Rock na jednej z ulic Los Angeles. Na nagraniu widać okładających się pięściami partnerów, których rozdzielić musieli przechodnie. A zaledwie kilka tygodni później doszło między nimi do kolejnej karczemnej awantury, tym razem w barze Whiskey Row w Scottsdale. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że do akcji wkroczyli funkcjonariusze policji. Dziewczyna gwiazdora trafiła wówczas do aresztu.

Wideo Blueface Arrested in Vegas for Attempted Murder | TMZ

Blueface należy do grona najbardziej rozpoznawalnych raperów z Los Angeles. Znany jest on nie tylko z charakterystycznego stylu rapowania, ale i notorycznego wywoływania kontrowersji. W 2019 roku "zasłynął" nagraniem ukazującym jego przejażdżkę po Skid Row - ubogiej dzielnicy we wschodniej części śródmieścia Los Angeles, w której znajduje się jedno z największych skupisk bezdomnych w USA. Na wspomnianym filmiku widać, jak raper wyrzuca przez okno pliki studolarowych banknotów, które są natychmiast zbierane w popłochu przez żebraków.