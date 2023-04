Ramona Rey o doświadczeniach ze stalkerami opowiedziała w programie "Co za tydzień" TVN.

"Nie wiesz, do czego jest zdolna. Czai się zza rogu. Przychodzi w miejsca i na eventy, gdzie się Ciebie spodziewa. Wypisuje do Ciebie, Twoich przyjaciół, zakłada milion nowych kont. Prowokuje w komentarzach, ma jakiś dziwny zmysł, że potrafi uderzać w czułe punkty. Jednego dnia wyznaje miłość, drugiego grozi, że cię zaj.....e. I to potrafi trwać rok, dwa, trzy. Kobieta, która tak męczyła mnie przez dwa lata, wcześniej stalkowała inną znaną wokalistkę" - zdradza.

Reklama

"Byłyśmy w kontakcie. Metody były te same. Mam nadzieję, że w tym momencie nie męczy kolejnej ofiary. Wystraszyła się i zamilkła dopiero, gdy publicznie ujawniłam, co robi. Najwidoczniej nie chciała, by jej znajomi dowiedzieli się o tym. Metoda z ujawnieniem sytuacji nie podziała już w dwóch innych przypadkach" - dodaje.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ramona Rey Wyo-s-t-rz

Inna sprawa, tym razem z mężczyzną, została zgłoszona na policję, gdy przez telefon groził Ramonie i jej przyjacielowi.

"Nie chcę mówić o postępowaniu. W każdym razie są to problemy, które w dzisiejszych czasach przybierają na sile i nie wiadomo, jak sobie z tym radzić. Po kilka razy dziennie otrzymujesz wiadomości na zmianę - raz gloryfikujące cię a za godzinę mieszające Cię z błotem. Zaburzają poczucie bezpieczeństwa, przychodzą też w nocy. [...] Po kilku takich zdarzeniach lęk zostaje i wracając do domu zawsze włącza mi się czujność i mam oczy dookoła głowy. A rogi budynków mijam szerokim łukiem" - mówi wokalistka, która do tej pory nie zdradzała tych problemów.

Przypomnijmy, że ostatnio o Ramonie ponownie zrobiło się głośniej, gdy jej piosenka "Kocham" nie dostała się do grona 10 finalistów polskich preselekcji do Eurowizji. Rozczarowani fani zaczęli rozpowszechniać apel do TVP, by przyznać wokalistce dziką kartę.



Ostatecznie zwyciężczynią preselekcji została Blanka z piosenką "Solo". Krajowe eliminacje do Eurowizji zakończyły się w atmosferze skandalu, a fani konkursu zwracali uwagę na m.in. powiązania wokalistki z jednym z jurorów (Agustin Egurrola) czy domniemane nieprawidłowości związane z głosowaniem jurorów.

Clip Ramona Rey KOCHAM

Kim jest Ramona Rey?

Twórczość Ramony jest mieszanką muzyki klubowej, electro i popu. Od kilku lat szkoli się w kierunku śpiewu klasycznego (mezzosopran) i odnosi na tym polu coraz większe sukcesy: występuje m.in. na corocznej Gali Tenorów w Sali Kongresowej, śpiewała arie klasyczne w Operze Narodowej i Teatrze Wielkim.

Jej pierwsze trzy albumy podbiły scenę klubową. Sporym zaskoczeniem był nagły zwrot w kierunku muzyki klasycznej. Wokalistka zamieniła scenę klubową na deski opery i postawiła na wieloletnią edukację w tym kierunku.

W maju 2017 r. wydała album "Ramona Rey 4", który promowały single i teledyski "Jak ty", "Kim być/Seneka" i "Imiona".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ramona Rey Imiona

Sprawdź tekst piosenki "Imiona" w serwisie Teksciory.pl!