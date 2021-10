Po wydaniu czterech autorskich albumów Ramona Rey po raz pierwszy nagrała utwór z repertuaru innego wykonawcy. Wokalistka postanowiła zmierzyć się z twórczością swojej idolki - Kory i grupy Maanam.

Miała już okazję oddać muzyczny hołd Korze podczas premiery jej pośmiertnej książki "Miłość zaczyna się od miłości" oraz wystąpiła podczas odsłonięcia muralu wokalistki na warszawskich Bielanach.

Zaczęła także serię koncertów z twórczością Maanamu, które spotkały się z entuzjastycznym odbiorem publiczności. Ramona Rey planuje nagranie dwupłytowego wydawnictwa z piosenkami zespołu dowodzonego przez lata przez Korę i gitarzystę Marka Jackowskiego.

Pierwszą zapowiedzią jest utwór "Chcę ci powiedzieć coś". To wybór intuicyjny samej Ramony, ale także sugestie od fanów, którzy dopatrują się wielu cech wspólnych tej piosenki z autorską twórczością wokalistki. Wersja Ramony Rey i kompozytora i producenta Igora Czerniawskiego (Giro Araña, pamiętany z grupy Aya RL) zachowuje nastrój lat 80., a zarazem wykorzystuje w pełni nowoczesne, elektroniczne, taneczne brzmienie.

"Kto zna to uczucie, na pewno mnie zrozumie. Słowa skonstruowane w taki sposób, jakby ktoś czytał je z twojej głowy. Rytmika tego tekstu i samej piosenki idealnie skrojona na sposób, w jaki się poruszasz. Kiedy słyszysz te dźwięki, zmienia się świat. Może to obsesja? Nazwijcie to, jak chcecie, ale musiałam w końcu nagrać ten numer" - tłumaczy Ramona Rey.



"Kora miała największy wpływ na początkującą Ramonę Rey. Fascynowały mnie jej teksty, bezkompromisowość i niezwykła charyzma" - dodaje.

Kim jest Ramona Rey?

Twórczość Ramony jest mieszanką muzyki klubowej, electro i popu. Od kilku lat szkoli się w kierunku śpiewu klasycznego (mezzosopran) i odnosi na tym polu coraz większe sukcesy: występuje m.in. na corocznej Gali Tenorów w Sali Kongresowej, śpiewała arie klasyczne w Operze Narodowej i Teatrze Wielkim.

Jej pierwsze trzy albumy podbiły scenę klubową. Sporym zaskoczeniem był nagły zwrot w kierunku muzyki klasycznej. Wokalistka zamieniła scenę klubową na deski opery i postawiła na wieloletnią edukację w tym kierunku.

W maju 2017 r. wydała album "Ramona Rey 4", który promowały single i teledyski "Jak ty", "Kim być/Seneka" i "Imiona".

