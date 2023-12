Ralph Kaminski podjął trudną decyzję. "Bardzo wszystkich przepraszam"

Ralph Kaminski to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów na polskiej scenie. Debiutancki album pt. "Morze" wydał w 2016 roku, a trzy lata później opublikował "Młodość". Następny projekt to "Kora", czyli album, na którym znalazły się jego interpretacje utworów wokalistki Maanamu.

2022 roku należał z kolei do albumu "Bal u Rafała", a Ralph został nagrodzony Fryderykiem w kategorii "Artysta roku" oraz "Piosenka poetycka".



Reklama

Ralph Kaminski odwołuje występ na koncercie Kamp!

Zespół Kamp! jest aktualnie w ostatniej trasie, po której zapowiedzieli zakończenie działalności. W ramach trasy zawitają do warszawskiej Progresji. Jednym z gościa podczas specjalnego koncertu miał być Ralph Kaminski, jednak ten musiał odwołać swój występ.

"Kochani, bardzo czekałem na wspólny występ z zespołem Kamp! Niestety z przyczyn osobistych nie będę mógł pojawić się na sobotnim koncercie w Warszawie. Jest mi przykro i bardzo wszystkich przepraszam. Uwielbiam Kamp! Mam nadzieję, że niebawem wystąpimy razem z tym to co dla Was przygotowywaliśmy. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość!" - napisał na Instagramie.

Ralph Kaminski zrezygnował z koncertu. Przyczyną sprawy osobiste

Fani przyjęli tę informację ze smutkiem, ale i zrozumieniem, ponieważ kilka dni temu wokalista przekazał wiadomość o śmierci jego nauczycielki śpiewu, Anny Domżalskiej. "Jestem zdruzgotany... Dzisiaj odeszła Pani Ania. Anna Domżalska, jedna z najważniejszych osób na mojej drodze zawodowej. Niedawno skończyła 60 lat. Była moja nauczycielką śpiewu, moją guru, nauczyła mnie ciężkiej pracy, pokory, śpiewać tak, jak w życiu bym nie przypuszczał że mógłbym. Pani Aniu, będę za panią ogromnie tęsknił. Zmieniła Pani moje życie. Kocham panią, mam złamane serce" - pisał wtedy.