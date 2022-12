Podczas gali z okazji 30-lecia Polsatu wystąpił m.in. Ralph Kaminski, który odpowiedział nam na kilka pytań.

Okazją do spotkania z muzykiem było 30-lecie Telewizji Polsat, dlatego Ralph Kaminski opowiedział nam o swoich skojarzeniach ze stacją.

- Ta stacja kojarzy mi się wspaniale, ponieważ po 30 latach istnienia tej stacji, zadebiutowałem w niej z dużym sukcesem w tym roku, kiedy odbywał się festiwal w Sopocie. Będzie mi się to zawsze dobrze kojarzyło. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę szerszej publiczności pokazać swoją muzykę, swoje bezkompromisowe projekty i mam w tym wolną rękę. Jestem za to wdzięczny produkcji, reżyserii i pani Ninie Terentiew za to zaufanie. Bardzo dziękuję i nigdy tego nie zapomnę.

Zapytaliśmy też o ulubione produkcje Polsatu wokalisty.

- Kochałem "Świat według Kiepskich". Nie mogłem za bardzo tego oglądać, nie miałem na to zgody. Był też taki serial o policjantach, w którym grał Marek Perepeczko... "13 Posterunek". To jest też niesamowity serial z legendą.

Ralph zdradził, że nie chciałby śladem Dody wystąpić w programie typu reality show, ale chętnie spróbuje swoich sił podczas Eurowizji.

- Myślę, że kiedyś przyjdzie na to czas. Ja bardzo chętnie bym zobaczył tę ogromną produkcję od kulis, bo to też może być wspaniałe.

