W poniedziałek Rafał Brzozowski zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym ujawnia, że jest nękany przez przestępców. Ostrzegł też przed nimi swoich fanów.



"Chciałbym powiedzieć do was kilka bardzo ważnych słów. Rzadko mam takie komunikaty i ogłoszenia. Ale uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Dochodzą do mnie głosy już od jakiegoś czasu, że ktoś z uporem maniaka fałszuje moje konta. Podszywa się pode mnie i cały czas próbuje nie dość, że was zwodzić, że to ja do was piszę, to jeszcze się okazuje, wyłudzać pieniądze, co jest karygodne" - oświadczył ten piosenkarz i prezenter telewizyjny.



Apeluje do swoich sympatyków, by uważnie sprawdzali konta, z których dostają wiadomości rzekomo pochodzącego od niego. Brzozowski podkreślił, że jego jedyne profile, to te z niebieskim znacznikiem, przyznawanym po weryfikacji, którą przeszedł, jako ich właściciel. Ten gwiazdor ma konta na Facebooku, Instagramie i TikToku.



Rafał Brzozowski zwrócił się do "cwaniaczków". Ma dość oszustów

Brzozowski nie zamierza puścić tego płazem. "Do tych cwaniaczków mam jedno przesłanie. Szykujcie się, bo zgłaszam to wszystko do prokuratury i będziemy was ścigać. Ponieważ kradniecie od ludzi pieniądze, nie tylko niszczycie mi reputację. Robicie coś bardzo złego. Bo to jest zwykłe złodziejstwo" - zwrócił się oszustów.

Pod postem Brzozowskiego dziesiątki jego fanów potwierdziły, że w ostatnim czasie otrzymywali w mediach społecznościowych zaproszenia do znajomych oraz wiadomości z fałszywych kont gospodarza "Jaka to melodia?"

Niedawno ofiarą internetowych oszustów padła też Dorota Szelągowska. Wizerunek gospodyni programów wnętrzarskich był bezprawnie wykorzystywany w reklamie tabletek na odchudzanie. Gwiazda ostrzegła swoich fanów przed takim wyłudzaniem pieniędzy.