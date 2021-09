Radiohead: Niepublikowany utwór "If You Say The Word" zapowiada reedycję dwóch legendarnych albumów. Kiedy premiera "Kid A Mnesia"?

Albumy "Kid A" oraz "Amnesiac" powstały podczas jednej sesji nagraniowej i były sporym zaskoczeniem dla fanów wcześniejszych dokonań Thoma Yorka i jego zespołu. Grupa postawiła na nich na elektroniczne i eksperymentalne brzmienia.

Na Instagramie zespołu pojawiło się wideo, w którym tajemnicza postać próbuje oba krążki złączyć ze sobą taśmą klejącą. Niedługo później ujawniono datę premiery łączonej reedycji pod nazwą "Kid A Mnesia", której największym smaczkiem będzie bonusowa płyta z odrzutami z tego okresu.

Instagram Wideo

Reedycja ukaże się w wersji CD, kasetowej, winylowej oraz cyfrowej, a zapowiada ją niepublikowany dotąd utwór "If You Say The Word".

Reklama

Wideo youtube

Radiohead i płyta "A Moon Shape Pool"

Ostatni album studyjny Radiohead ukazał się w maju 2016 roku i solidnie namieszał w podsumowaniach tamtego roku. W naszej recenzji pojawiło się nawet zdanie, że "zasługuje na waszą uwagę dużo bardziej niż jakakolwiek inna z dyskografii Radiohead w ostatnim piętnastoleciu".

"Po raz pierwszy od długich lat, zespół Thoma Yorke'a wydał znowu album, który po wielu przesłuchaniach wciąż chce się pochłaniać od nowa, i za każdym razem wciąż na nowo. To nie jest 'Kid A' na miarę 2016 roku, ale też na pewno jest to płyta dużo ciekawsza od tego, czego po Brytyjczykach spodziewano się po ich ostatnim krążku, 'The King of Limbs' sprzed pięciu lat" - pisał Tomasz Doksa.