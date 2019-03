R. Kelly załamany podczas wywiadu. "Przestańcie się mną bawić!"

R. Kelly po weekendzie spędzonym w areszcie wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Udzielił już pierwszego wywiadu, w którym wprost odniósł się do całej burzy, która przetacza się nad jego osobą. Tak jak przed sądem, podczas pierwszej rozprawy nie przyznał się do winy, tak i teraz zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Wokalista załamał się przed kamerą i dodał, że walczy teraz o swoje życie.

R. Kelly'emu postawiono zarzuty molestowania seksualnego kobiet, w tym nieletnich. Artysta odpowie przed sądem /Earl Gibson III /Getty Images

"Surviving R. Kelly": R. Kelly w końcu się doigrał. Tylko dlaczego tak późno?

"Surviving R. Kelly": Burza wokół gwiazdora. Groził swoim ofiarom?

Popularny, nie tylko dzięki swojej muzyce, wokalista r&b R. Kelly został oskarżony o 10 przypadków wykorzystania seksualnego. Dotyczą one czterech ofiar, z czego trójka była nieletnia, a do nadużyć miało dochodzić w okresie kilkunastu lat.



Reklama

Każdy z zarzucanych artyście czynów wiąże się z możliwością otrzymania wyroku od trzech do siedmiu lat więzienia.



Sędzia, który prowadzi sprawę artysty, wyznaczył kaucję - 1 milion dolarów, z czego R. Kelly musiał wpłacić 10 procent, czyli 100 tysięcy dolarów, by wyjść na wolność po spędzonym w więzieniu weekendzie.



Adwokat gwiazdy powiedział, że w tym momencie nie ma on pieniędzy, gdyż przez zaistniały skandal został usunięty z wytwórni muzycznej, zalega też z czynszem i alimentami na dziecko.



Wideo R. Kelly opuścił więzienie po trzech dniach. Utrzymuje, że jest niewinny (Associated Press/x-news)

Podczas pierwszej rozprawy R. Kelly zaprzeczył postawionym mu zarzutom, które dotyczą molestowania seksualnego kobiet. Również adwokat gwiazdy powiedział, że ten nie zmuszał nikogo do seksu i że nie musiał uciekać się do takich zachowań. Data kolejnej rozprawy została wyznaczona na 22 marca.

Sprawą R. Kelly'ego zainteresowały się władze, jak i opinia publiczna po tym, jak do telewizji trafił szokujący dokument na jego temat "Surviving R. Kelly". O artyście wypowiedziały się w nim m.in. jego byłe partnerki oraz Andrea Lee, która była jego żoną.



Clip R. Kelly I Believe I Can Fly

Po wyjściu z więzienia R. Kelly wziął udział w programie "CBS This Morning". Prowadząca Gayle King wprost zapytała go stawiane mu zarzuty. Ten odpowiedział jej w pewnym momencie pytaniem: "Czy nie uważasz, że z moją przeszłością, pakowanie się w takie sprawy byłoby idiotyzmem?". R. Kelly dodał, że to wszystko to plotki i że ludzie mieszają w jego przeszłości, starając się uwiarygodnić to wszystko, co teraz mówi się na jego temat.



R. Kelly oddał się w ręce policji 1 7 R. Kelly oddał się w ręce policji Autor zdjęcia: Chicago Sun-Times/Associated Press Źródło: East News 7

"Zmieniacie o mnie ciągle zdanie. Kochacie kiedy chcecie i nienawidzicie kiedy chcecie. Naprawdę. Czy po tym wszystkim, co przeszedłem, naprawdę porywałbym nieletnie dziewczyny, przetrzymywał je, przykuwał łańcuchami w piwnicy, nie karmił ich i nie wypuszczał?" - powiedział załamany R. Kelly.

Widać było, że jest zdruzgotany. Na zakończenie rzucił wprost do kamery: "Przestańcie grać! Przestańcie się mną bawić. Nie zrobiłem tego. To nie ja. Walczę o swoje pieprzone życie!".

Zdjęcie R. Kelly rozkleił się podczas wywiadu telewizyjnego zaprzeczając zarzutom, które są mu stawiane /

Wideo R. Kelly oddał się w ręce policji. Muzyk usłyszał zarzuty za molestowanie seksualne (Associated Press/x-news)