Wznowienie płyty "The Miracle" ukazało się w formacie cyfrowym, a także jako specjalny box i 2 CD.

Utwór "Was It All Worth It" ze swoją epicką orkiestracją i poruszającym tekstem, to jeden z najbardziej monumentalnych momentów w dyskografii Queen.

"Rozmawiałem z wieloma osobami, które były przy nagrywaniu tej piosenki i wiem, że zespół świetnie się bawił w studiu. Wspólnie z animatorem Jake’iem McBridem również spędziliśmy fantastyczne chwile, pracując nad tym wideo, 30 lat po premierze utworu. Mamy nadzieję, że fani będą mieli frajdę z wyłapywania wszystkich nawiązań do historii Queen, które pojawiają się w klipie" - mówi reżyser Simon Lupton.

Gitarzysta Brian May już w wywiadzie udzielonym magazynowi "Sounds" w 1989 przyznał: "Pomyśleliśmy: 'Mój Boże, chyba naprawdę tu przegięliśmy!' W tekście jest też element humorystyczny, co jest miłą odmianą. Musieliśmy się trochę pośmiać z samych siebie, bo to moment samoświadomego komentarza na temat rzeczy, których udało nam się dokonać. Podoba nam się cały ten proces, lubimy malować taki obraz. Mamy z tego niezłą frajdę i wiemy, że to jest rzecz, która wyróżnia Queen".

Przypomnijmy, że Simon Lupton odpowiada także za reżyserię teledysku do odnalezionego utworu "Face It Alone" - pierwszej piosenki z wokalem Freddiego Mercury'ego od ośmiu lat.

Queen i płyta "The Miracle"

"The Miracle" jest uważany przez wielu fanów za najlepsze wydawnictwo Queen z lat 80. Album dotarł na szczyt list sprzedaży w Wielkiej Brytanii i wielu innych europejskich rynkach, a w USA zdobył status złotej płyty. Brian May wielokrotnie wymieniał tytułowy utwór jako swoją ulubioną piosenkę z repertuaru Queen.

Box zawiera oryginalną płytę zremasterowaną przez Boba Ludwiga w 2011 r. z pierwotnych masterów, "The Miracle Sessions", "Alternative Miracle" (kompilacja dodatkowych utworów, b-sidów, rozszerzonych wersji oraz wersji singlowych), "Miracu-Mentals" (instrumentale i ścieżki dźwiękowe z 10 utworów, które tworzą tracklistę "The Miracle"), "The Miracle Radio Interviews" (radiowe wywiady, w tym ostatnia rozmowa z Queen w takim składzie z 1989 r.) oraz Blu-Ray/DVD "The Miracle Videos".