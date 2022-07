Zawodnicy spotkają się na wyjątkowym meczu w szczytnym celu. Dochód z biletów i licytacji, które odbędą się w jego trakcie, zostanie przeznaczony na leczenie chorego Oliwiera Pszczółkowskiego.

Impreza rozpocznie się o godz. 18.00 na stadionie przy ul. 3 Maja. W piłkarskim pojedynku zmierzą się Drużyna prezydenta miasta kontra Drużyna Quebonafide.

Clip Quebonafide SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ

Quebonafide zagra mecz charytatywny dla Oliwiera

"W tym meczu wszyscy zagramy dla 10-miesięcznego dziecka, które walczy o zdrowie. Zostało bardzo niewiele dni na zebranie pieniędzy, aby przeprowadzić operację ostatniej szansy dla Oliwiera. Licznik zbiórki nabiera tempa, ale wciąż brakuje dużych pieniędzy" - mówi prezydent miasta, Krzysztof Kosiński.

Czas goni rodziców chłopca, którzy muszą zebrać wymaganą sumę do końca lipca, by Oliwier mógł przejść operację w Bostonie. Choruje on na PVS - zwężenie żył płucnych. Cały dochód z meczu zostanie przekazany na operację dziecka.

"Kuba Grabowski przyłączając się do tej inicjatywy i organizując swoją drużynę po raz kolejny pokazał wielką wrażliwość na potrzeby dzieci oraz wsparcie dla swojego rodzinnego miasta. Zachęcam wszystkich do pomagania, liczymy na ciepłe przyjęcie przez kibiców na stadionie" - dodaje prezydent Ciechanowa.

Bilet na mecz kosztuje 20 złotych. W trakcie przerwy odbędzie się też licytacja przedmiotów przekazanych przez miasto, zaprzyjaźnionych raperów i innych darczyńców. Osoby, które chciałyby przekazać coś na licytację, by pomóc chłopcu, mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Ciechanów.

