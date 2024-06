Teleturniej "Milionerzy", emitowany przez stację TVN, od lat cieszy się ogromną popularnością. Wiele osób zgłasza się na castingi, w celu wzięcia udziału w programie. Oprócz uczestników, nie brakuje także widzów, chętnych do oglądania ich starań przed telewizorami. Pytania w programie są bardzo różnorodne, a śmiałkowie muszą posiadać szeroką wiedzę, dzięki której będą w stanie odpowiedzieć na 12 pytań i zgarnąć milion złotych.

Uczestnik teleturnieju doskonale znał odpowiedź na muzyczne pytanie

W jednym z ostatnich odcinków "Milionerów" uczestnik musiał zmierzyć się z muzycznym pytaniem. Walczył wówczas o 125 tys. złotych. Prowadzący program, Hubert Urbański, zapytał jaki zespół lub artysta wydał piosenkę "Now and Then" w 2023 r. jako ostatnią w swojej karierze. Możliwymi odpowiedziami były: The Beatles, Led Zeppelin, Elvis Presley i Michael Jackson.

Reklama

Uczestnik teleturnieju doskonale znał odpowiedź na zadane pytanie. Z pewnością śledził poczynania Beatlesów, a ich twórczość nie była mu obca. Zaznaczył wariant A, dzięki czemu wygrał 125 tys. złotych i przeszedł do kolejnego pytania.

Historia ostatniej piosenki Beatlesów

Utwór "Now and Then", o który został zapytany uczestnik "Milionerów" to faktycznie ostatnia piosenka zespołu The Beatles. Została wydana 2 listopada 2023 r., lecz jej historia sięga jeszcze lat 70. Wówczas John Lennon napisał i zaśpiewał ją, jednak nagranie nie ujrzało światła dziennego. W 1994 r. Paul McCartney rzekomo otrzymał od Yoko Ono - wdowy po Lennonie - kasetę z nagraniem wyjątkowego utworu. Pozostali członkowie zespołu mieli dograć swoje partie i w końcu wydać utwór. Okazało się, że nie byli w stanie zrobić tego w odpowiedniej jakości, ponieważ dźwięk pianina zlewał się z głosem Johna Lennona. Po 40 latach udało się dokonać niemalże niemożliwego. Postęp technologii i sztuczna inteligencja pomogły w oczyszczeniu taśmy i wydaniu na świat "Now and Then".

Piosenka została nazwana "listem miłosnym" Lennona do McCartneya. Tekst opowiada o rozstaniu, a zarazem zapewnieniu o wiecznej miłości. "Now and Then" jest niczym wyraz szacunku i uznania wobec często burzliwej przyjaźni i braterskiej miłości, jaka łączyła Paula i Johna. Warstwa muzyczna oparta jest na elektrycznej i akustycznej gitarze, perkusji, pianinie i melancholijnych smyczkach.