Putrevore: Płyta "Miasmal Monstrosity" gotowa

Płyta "Miasmal Monstrosity" trafi na rynek 5 października w barwach hiszpańskiej Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Okładkę nowego albumu deathmetalowego Putrevore zaprojektował ukraiński artysta Andriy Tkalenko (Daemorph Art).

Na perkusji zagrał gościnnie Norweg Brynjar Hoff Helgetun, muzyk znany także z florydzkiej formacji Massacre.

Dodajmy, że za Putrevore stoją grający na basie i gitarze Szwed Rogga Johansson (m.in. Paganizer i Ribspreader) oraz hiszpański wokalista Dave Rotten (Avulsed), na co dzień szef Xtreem Music.

Reklama

Z nowym utworem "With Tentacles Adorned" Putrevore możecie się zapoznać poniżej:

Wideo PUTREVORE - With Tentacles Adorned [2021]

Oto program płyty "Miasmal Monstrosity":



1. "Those Who Dwell Beyond"

2. "Vortex Devourer"

3. "Terrible End Of The Conjurer"

4. "Clad In Skin And Rot"

5. "Bloodlust Of The Sleepers"

6. "Miasmal Monstrosity"

7. "The Fleshmen Awaits"

8. "With Tentacles Adorned"

9. "Consume All Flesh".