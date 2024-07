Skolim przyleciał na wydarzenie helikopterem , co miało zapobiec wszelkim opóźnieniom. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem, bowiem koncert na Dniach Dobczyc rozpoczął się z ponad godzinną obsuwą. Niektórzy fani dzielnie czekali pod barierkami na występ "króla latino", lecz większość z nich oburzyła się spóźnieniem. Sfrustrowany tłum zdążył jeszcze przed wyjściem muzyka na scenę skomentować całe zajście w mediach społecznościowych. W sieci pojawiły się komentarze wyrażające niezadowolenie z organizacji wydarzenia. "Spóźniony zagrał parę piosenek, kasę zgarnął i tyle było go widać" , "Ja już wyszłam przed Skolimem, bo organizacja była fatalna. Za dużo ludzi już wpuścili i ledwo dało się oddychać" - pisali uczestnicy.

Nie był to koniec przykrych niespodzianek na Dniach Dobczyc. W tracie występu Skolima doszło do niebezpiecznej sytuacji. Wokalista w pewnym momencie niespodziewanie zszedł ze sceny, wzbudzając zamieszanie wśród fanów. Okazało się, że zmuszony był przerwać swój występ, ponieważ ugryzł go szerszeń. Uczestnicy wydarzenia relacjonują, że piosenka została w połowie przerwana, Skolim odłożył mikrofon, a "głos dalej leciał". Wielu z nich zaczęło podejrzewać "króla latino" o korzystanie z playbacku. Później okazało się natomiast, że głos, który słychać było po zejściu wokalisty ze sceny, należał do innego członka jego zespołu.