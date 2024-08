"Przykre, że ludzie, zamiast wykorzystać chwilę nawet na rozmowę czy coś to drą się do niego o zdjęcie, czy podpis i aż mi przykro jak widzę jego minę" - pisze jeden z fanów.



"Smutne jest to, że nikt nie zwracał uwagi na niego ani na te kanapki. Tylko zdjęcie. Zauważyliście, że on sam był lekko zażenowany" - dodaje inny.



"Ona zapłaciła i przyszła tam dla niego jak każdy, on ja słyszał stal obok i bez problemu mógł zrobić to zdjęcie, on ja dosłownie zignorował i potraktował jak powietrze... to wręcz przykre" - pisze w obronie dziewczyny, która prosiła Smolastego o zdjęcie pewna fanka.