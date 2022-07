Przerażający wypadek na koncercie. Nagranie mrozi krew w żyłach

W sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane w Hong Kong Coliseum. Widać na nim, jak w trakcie występu zespołu MIRROR jeden z ekranów spada na ziemię wbijając się w człowieka. Po chwili pod wpływem grawitacji opada przygniatając kolejne osoby.

Przerażający wypadek na koncercie. Nagranie krąży po sieci

Według hongkońskiego "The Standard" poszkodowane tancerki zostały od razu przewiezione do szpitala. Jedna z nich jest w ciężkim, a druga w stabilnym stanie. Zaraz po mrożących krew w żyłach chwilach przerwano koncert. Nagranie z wypadku zamieścił jeden z uczestników występu.

W ciągu ostatnich dni to kolejny taki incydent na koncercie grupy MIRROR. Zaledwie dwa dni wcześniej jeden z wokalistów spadł ze sceny podczas przemówienia, które skierował do widzów. Przestraszeni fani zaapelowali do organizatorów o poprawę bezpieczeństwa na scenie. W odpowiedzi zamontowano specjalne ogrodzenie i zakazano wykonywania "niebezpiecznych póz" na szczytach platform.

