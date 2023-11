Producent muzyczny dopuścił się okropnego czynu? Padły oskarżenia

Do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku wpłynął pozew przeciwko Neilowi Portnowowi, 75-letniemu producentowi, który do 2019 roku pełnił funkcję przewodniczącego amerykańskiej Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji. Pozew dotyczy gwałtu, do którego miało dojść pięć lat temu w pokoju hotelowym. Portnow rzekomo odurzył swoją ofiarę, po czym wykorzystał ją seksualnie.

Neil Portnow został oskarżony o napaść seksualną /Kevin Winter /Getty Images