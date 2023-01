Prawa do muzyki The Doors sprzedane. "Doszliśmy do porozumienia"

Działalność The Doors w pierwotnym składzie, z Jimem Morrisonem na czele, trwała od 1965 do śmierci wokalisty w 1971 r. i zaowocowała takimi przebojami jak "Light My Fire", "Break on Through (To the Other Side)", "Hello, I Love You" oraz "Riders on the Storm". Od teraz zyski z tych piosenek czerpać będzie amerykańska firma Primary Wave Music, która ma już w swoim katalogu twórczość Nirvany czy Johna Lennona.

Reklama

"Po 58 latach i najbardziej magicznych czasach zdecydowałem się sprzedać swój udział w The Doors Primary Wave" - stwierdził Robby Krieger w oświadczeniu cytowanym przez Variety. "Pozwoli mi to pomóc wielu organizacjom charytatywnym, w których działalność jestem zaangażowany, a także kilku nowym. Wiem, że Primary Wave troszczy się o muzykę, sztukę i potrafi wznieść czyjeś dziedzictwo na jeszcze wyższy poziom. Długoletni menedżer The Doors, Jeff Jampol, będzie nadal czuwał nad naszym dorobkiem we współpracy z Primary Wave, więc jestem spokojny i cieszę się z przyszłości, przed jaką stoi The Doors". Wspomniany Jampol pilotuje poczynania zespołu od 20 lat.

W 2021 r. Krieger wydał swoją autobiografię "Set the Night on Fire: Living, Dying and Playing Guitar With the Doors", w której przybliżył wiele nieznanych historii na temat zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #54 Pełnia Bluesa: Bez niego nie byłoby The Doors INTERIA.PL

Z kolei wdowa po Rayu Manzarku przyznała: "Ray i ja spędziliśmy dużo czasu, rozmawiając o przyszłości spuścizny po The Doors i o tym, co mamy robić, gdy odejdzie z tego świata (Manzarek zmarł na raka w 2013 r. w wieku 74 lat - przyp. red.). Nasza rodzina cierpliwie pracowała nad tym, aby znaleźć odpowiednich partnerów do kontynuowania trwających całe życie wysiłków Raya w zakresie ochrony i promocji jego sztuki. A teraz cieszymy się, że w końcu doszliśmy do porozumienia z Primary Wave. Pod kierownictwem naszego menedżera, Jeffa Jampola, Primary Wave będzie właściwym partnerem w misji, której celem jest poszerzanie grona fanów The Doors o przedstawicieli kolejnych pokoleń".

Do tej pory najbardziej głośną formą upamiętnienia legendarnej grupy był film "The Doors", w reżyserii Olivera Stone'a, z Valem Kilmerem w roli Morrisona. Produkcja ta miała premierę w 1991 roku.