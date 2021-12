Z okazji 50. rocznicy wydania albumu "L.A. Woman" pojawiła się w sprzedaży specjalna, odnowiona edycja albumu. Znajdują się na niej odrzucone wersje i fragmenty sesji nagraniowych do ostatniej płyty The Doors nagranej z wokalistą, Jimem Morrisonem.

Z myślą o fanach albumu, realizacji doczekał się jeden z najpopularniejszych numerów amerykańskiego zespołu. Niezwykle klimatyczny klasyk "Riders On The Storm" otrzymał tajemniczy, psychodeliczny teledysk.

Clip The Doors Riders On The Storm

"Riders on the Storm" było jedną z pierwszych piosenek nagranych na, jak się okazało, ostatni w tym składzie album, "L.A. Woman". 50 lat po premierze jest nadal najpopularniejszym i najczęściej streamingowanym utworem grupy. Na nowej edycji płyty remasteringiem zajął się oryginalny producent zespołu, Bruce Botnick. Nowa edycja deluxe zawiera pierwotną płytę, ale także ponad dwie godziny rozmów w studio, odrzutów z sesji, demo i alternatywnych wersji piosenek - w tym wczesną wersję "Riders on the Storm".

Jim Morrison: 50 lat od śmierci wokalisty The Doors 1 / 10 Kariera Jima Morrisona z zespołem The Doors trwała raptem sześć lat, ale do dziś ma on pewne miejsce w gronie najlepszych wokalistów w historii rocka, choć od jego śmierci właśnie mija 50 lat. Do grona swoich wokalnych idoli zaliczali Morrisona m.in. Eddie Vedder (Pearl Jam), Layne Staley (Alice In Chains), Scott Weiland (Stone Temple Pilots, Velvet Revolver), James LaBrie (Dream Theater) i Scott Stapp (Creed). Na zdjęciu Jim Morrison z The Doors podczas lata miłości w 1967 r. - Fantasy Fair w Marin County w Kalifornii. Źródło: Getty Images Autor: Elaine Mayes udostępnij

Grupa powstała w 1965 roku, a składali się na nią czterech studentów University of California. Klawiszowiec Ray Manzarek odkrył umiejętności Morrisona do pisania poetyckich tekstów - wtedy też zaczęli współpracę. Wkrótce dołączyli do nich John Densmore oraz Robby Krieger. Po śmierci Morrisona w 1971 roku spowodowanej przedawkowaniem narkotyków, grupa próbowała występować jako trio, ale po wydaniu dwóch płyt zawiesiła karierę.