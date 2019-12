Ray Manzarek (The Doors): Kiedy premiera dokumentalnego filmu?

To będzie prawdziwa gratka dla fanów zespołu The Doors. Ray Manzarek, klawiszowiec i jeden z założycieli zespołu, jest bohaterem dokumentu "The Doors: Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek". Premiera - 12 lutego 2020 r.

Ray Manzarek (The Doors) w 2012 r. /Chelsea Lauren/WireImage /Getty Images

Jak donosi "Variety", dokument poświęcony zmarłemu w 2013 r. muzykowi The Doors wyprodukowała wytwórnia Trafalgar Realising. Film nosi tytuł "The Doors: Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek", a jego premierę zapowiedziano na 12 lutego 2020 roku. Tego dnia przypada bowiem 91. rocznica urodzin Raya Manzarka.

The Doors z gwiazdą - Hollywood, 28 lutego 2007 1 / 8 Robbie Krieger i Ray Manzarek Źródło: arch. AFP udostępnij

Na dokument składa się zapis koncertu zagranego w Los Angeles w 2016 roku. Wtedy na scenie po raz pierwszy od 15 lat stanęli razem żyjący członkowie The Doors, czyli perkusista John Densmore i gitarzysta Robbie Krieger, a towarzyszyli im muzycy z zespołów Foo Fighters, Stone Temple Pilots oraz Jane's Addiction.

"To był zaszczyt grać z tymi światowej klasy muzykami w hołdzie dla naszego magicznego klawiszowca" - skomentował John Densmore.

Grupa The Doors powstała w lipcu 1965 roku. Nazwa zespołu zaczerpnięta była z tytułu książki Aldousa Huxleya "The Doors of perception" (Drzwi percepcji). Klasyczny skład kapeli to Jim Morrison - śpiew, Ray Manzarek - instrumenty klawiszowe, Robby Krieger - gitara i John Densmore - perkusja. Grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame w 1993 roku. Ray Manzarek urodził się w 1939 roku w Chicago, w rodzinie potomków emigrantów z Polski.

Znany z The Cult Ian Astbury w latach 2002-07 wraz z muzykami oryginalnego składu The Doors: gitarzystą Robbiem Kriegerem i klawiszowcem Rayem Manzarkiem koncertował pod zmieniającymi się ze względów prawnych szyldami The Doors of the 21st Century, D21C i Riders on the Storm.

W kolejnych latach za mikrofonem piosenki The Doors przypominali Brett Scallions (Fuel), Dave Brock i Milijenko Matijevic (Steelheart). Działalność formacji (w ostatnim czasie funkcjonująca jako Manzarek-Krieger) zakończyła śmierć Raya Manzarka w 2013 r.



