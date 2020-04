Powstanie kolejny film biograficzny o Whitney Houston

"I Wanna Dance with Somebody" to tytuł jednego z największych przebojów Whitney Houston. Będzie to również tytuł powstającego właśnie filmu biograficznego poświęconego tej tragicznie zmarłej wokalistce. Scenarzystą został Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody").

Whitney Houston zmarła tragicznie /Vince Bucci /Getty Images

Trzykrotnie nominowany do Oscara McCarten to specjalista od filmów biograficznych. Oprócz poświęconego Freddiemu Mercury'emu filmu "Bohemian Rhapsody" napisał też scenariusze do m.in. "Teorii wszystkiego" o Stephenie Hawkingu, "Czas mroku" o Winstonie Churchillu oraz ostatnio do "Dwóch papieży", którego bohaterami są Benedykt XVI oraz Franciszek.

Reżyserią filmu o Whitney Houston zajmie się najprawdopodobniej Stella Meghie, autorka melodramatów "Ponad wszystko" oraz "The Photograph". Nie wiadomo, kto wcieli się w rolę najczęściej nagradzanej wokalistki wszech czasów. Ale aktorce, która dostanie tę rolę, film z pewnością zapewni spore szanse na ubieganie się o najważniejsze nagrody.

Nie będzie to pierwsza produkcja, jaka w ostatnich latach została poświęcona zmarłej 11 lutego 2012 roku wokalistce. W 2015 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Angelę Bassett telewizyjny film "Whitney", w którym w rolę tytułową wcieliła się Yaya DaCosta. Powstały też dwa filmy dokumentalne: "Whitney" Kevina Macdonalda oraz "Whitney: Can I Be Me", który można oglądać na Netflixie.

Film o Whitney Houston nie jest jedynym muzycznym projektem McCartena. Twórca pracuje też nad scenariuszami filmu o grupie Bee Gees oraz musicalu poświęconego życiu Neila Diamonda.