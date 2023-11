Powstanie film o życiu Joe Cockera. "Ambicja, talent, autodestrukcja"

Film o Joe Cockerze powstanie na bazie książki "Joe Cocker: With a LOT of Help from His Friends" autorstwa Marka Bego, która pojawi się w sklepach 16 listopada.

Produkcja pokaże historię zmarłego w 2014 roku piosenkarza od samego początku kariery - przez lata 60., po wybuch popularności i drogę, którą przeszedł szukając wewnętrznego spokoju w późniejszych latach.

Joe Cocker doczeka się filmu biograficznego. "Ambicja, talent, autodestrukcja"

Joe Cocker stał się rozpoznawalny za sprawą coveru utworu The Beatles, "With a Little Help From My Friends", który wykonał m.in. na legendarnym festiwalu Woodstock w 1969 roku. Utwór stał się później motywem przewodnim do serialu "Cudowne lata". Do jego największych hitów należy międzynarodowy przebój "You're So Beautiful" (1974).

Kolejnym znamienitym utworem w tej liczącej niemal 50 lat karierze było "Up Where We Belong" z 1982 roku nagrane w duecie z Jennifer Warnes. Brytyjski wokalista był również niezwykle popularny i wielokrotnie występował w naszym kraju.

Muzyk zmarł w grudniu 2014 roku w wieku 70 lat na raka płuc.

"Historia Joe Cockera to historia ambicji, talentu, osiągnięć, wyniszczającej samooceny, autodestrukcji, odkupienia i wreszcie radości, osadzona w najbardziej ekscytującej i barwnej erze muzyki popularnej" - opisuje Lisa Saltzman w oświadczeniu.

"Joe był wyjątkowym talentem. Szorstki, bluesowo-rockowy głos Cockera i charakterystyczne występy uczyniły go prawdziwym oryginałem. Żył życiem większym niż zwykłe życie, a film 'Joe Cocker: With A Little Help From My Friends' pokaże wzloty, upadki, frustracje, paraliżujące bitwy z jego demonami, a na koniec radość z udanego życia" - zapowiada.