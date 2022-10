Powstał dokument o Hansie Zimmerze. Kiedy premiera "Hans Zimmer - Hollywood Rebel"?

Przez 40 lat swojej pracy Hans Zimmer napisał muzykę do ponad 100 filmów. Ma na koncie dwa Oscary - za kompozycje do "Króla Lwa" i "Diuny", a także dwa Złote Globy i dwie nagrody Grammy. Jego niezwykły dorobek i historia stały się inspiracją dla dokumentalistów stacji BBC, którzy podpatrywali artystę przy pracy i rozmawiali z osobami, które go znają. Efektem tych wywiadów i obserwacji jest dokument "Hans Zimmer - Hollywood Rebel", który zadebiutuje na antenie BBC 16 października.

Hans Zimmer skomponował muzykę do wielu kinowych hitów / Sergione Infuso/Corbis /Getty Images