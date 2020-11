Powstaje serial dokumentalny o Nicki Minaj

Nicki Minaj zapowiedziała, że wraz z HBO Max przygotowuje szczery dokument o jej życiu i karierze. Co wiadomo do tej pory?

Nicki Minaj zostanie bohaterką serialu dokumetnalnego /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Reżyserem serialu dokumentalnego na temat Nicki Minaj został Michael John Warren, który w przeszłości stworzył dwie podobne produkcje o raperce - "My Time Now" (2010 r.) oraz "My Time Again" (2015 r.).

Reklama

Według pierwszych odcinków życie Nicki Minaj zostanie przedstawione w sześciu 30-minutowych odcinkach.

Produkcja zapowiada, że serial pokaże "błyskotliwy umysł Nicki" i opowie jej prywatne i zawodowe historie. Całość będzie można oglądać na platformie streamingowej HBO Max.

"To da wam surowy, niefiltrowany obraz mojego osobistego życia i profesjonalnej kariery. Nie mogę doczekać się aż się tym z wami podzielę" - napisała Minaj na Twitterze, która w tym roku świętuje 10-lecie płyty "Pink Friday".



Nicki Minaj na BET Awards 2018 1 / 5 W niedzielę, 24 czerwca, odbyła się tegoroczna gala rozdania nagród BET Awards. Statuetki te przyznawane są artystom afroamerykańskim. Podczas ceremonii wystąpiła m.in. Nicki Minaj. Zobaczcie, jak amerykańska raperka zaprezentowała się na scenie! Źródło: Getty Images Autor: Leon Bennett udostępnij

Według Warrena serial będzie pozycją obowiązkową dla wielbicieli talentu Minaj.

"Ta seria nie tylko daje nam wgląd w życie najbardziej popularnej artystce naszych czasów, ale i o silnej kobiecie" - tłumaczył.

"Wierzę, ze każdy może nauczyć się czegoś z jej życia prywatnego i zawodowego. Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć tak dynamiczną historię" - dodał.

Na razie nieznana jest data premiery produkcji.