Powstaje film dokumentalny na temat Janet Jackson

Jak podaje serwis Deadline, w 2022 r. premierę będzie mieć film dokumentalny na temat Janet Jackson. Zdjęcia do tej produkcji, akcentującej zarówno życie prywatne, jak i zawodowe piosenkarki, powstają od trzech lat.

Reklama

Czego dowiemy się z filmu o Janet Jackson? /Leon Neal /Getty Images

Dokument pt. "Janet" ma trwać cztery godziny. Ekipa filmowa towarzyszyła gwieździe przez trzy lata - od momentu gdy w 2018 zmarł jej ojciec, Joe Jackson i gdy reaktywowała swoją karierę muzyczną.

Reklama

W dokumencie zobaczymy też nigdy niepublikowane filmy z domowego archiwum Janet. Nie zabraknie tak ważnych wątków, jak kontrowersyjny występ piosenkarki na Superbowl w 2004, kiedy Justin Timberlake przez przypadek obnażył na scenie jej pierś, śmierć jej brata Michaela oraz narodziny syna Eissa (Janet została mamą w wieku 50 lat).

Obraz ukaże się w 2022 r., w 40. rocznicę premiery debiutanckiego albumu piosenkarki. Za dokumentem stoi amerykańska sieć telewizyjna A&E Networks.

W ostatnich kilkunastu latach Janet wydała tylko jeden album ("Unbreakable"). Bardziej skupiła się na życiu osobistym.

Największy skandal w historii Super Bowl! 15 lat od "nipplegate" 1 / 10 1 lutego mija 15 lat od jednego z największych skandali w historii amerykańskiej telewizji. Jego głównymi bohaterami byli Janet Jackson i Justin Timberlake. Źródło: Getty Images Autor: Michael Caulfield udostępnij

Od 2010 do 2017 była w związku z katarskim miliarderem Wissamem Al Maną. W 2012 r. wzięła z nim ślub. Dla męża przeszła na islam i to on jest ojcem jej jedynego dziecka.