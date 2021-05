Powrót Schismopathic z pierwszą dużą płytą

Śląski Schismopathic wyda pod koniec maja debiutancki album.

Zespół Schismopathic przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Wyjaśnijmy, że grindcore'owy Schismopathic, którego początki sięgają końca lat 80., wskrzeszono w roku 2020, co poprzedził wypuszczony kilka miesięcy wcześniej split z warszawską Antigamą.

Materiał na longplay zatytułowany "The Human Legacy" zarejestrowano i zmiksowano w 125 Studio, gdzie za konsoletą zasiadł Michał "Mały" Kwiecień. Za okładkę i oprawę graficzną odpowiadają Artur "Janek" Jasiński, aktualny perkusista Schismopathic, oraz DIY Zrup Leprzy Prod.

Skład uzupełnił także nowy wokalista Adrian Pełka (Empheris, Waroath, eks-Psychoneurosis i Bottom).

Pierwsza płyta Schismopathic ujrzy światło dzienne 28 maja nakładem Selfmadegod Records (CD, cyfrowo).

Z właśnie opublikowanym teledyskiem do premierowej kompozycji "Time Of History" Schismopathic możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "The Human Legacy":



1. "Intro - The Beginning Of The End"

2. "Faithful Slaves Of The System"

3. "Vote For Me"

4. "What Can You Say Then?"

5. "Technological Addiction"

6. "Deviated And Devoted"

7. "Proof Of Ignorance"

8. "Single-Use Existence"

9. "Landfill Site For Human Trash"

10. "Cut Their Ropes"

11. "Time Of History"

12. "Outro - The Human Legacy".