Powrót Darkwoods My Betrothed (nowa płyta "Angel Of Carnage Unleashed")

"Angel Of Carnage Unleashed", czwarta płyta założonego w połowie lat 90. Darkwoods My Betrothed, powstał w studiach Petrax pod okiem producenta Tero Kinnunena i Finnvox, gdzie masteringiem zajął się Mika Jussila.

Okładkę zaprojektowało studio Khaos Diktator Design, czyli Stefan "Atterigner" Todorović, serbski wokalista norweskiego Gorgoroth.

Na nowym albumie podopiecznych austriackiej Napalam Records usłyszymy trzech oryginalnych członków zespołu, czyli grającego na gitarze wokalistę Pasiego Kankkunena, gitarzystę Jouniego Mikkonena oraz basistę Teemu Kautonena.

Na "Angel Of Carnage Unleashed" jako pełnoprawny członek Darkwoods My Betrothed zadebiutował Tuomas Holopainen, na co dzień klawiszowiec Nightwish, który na wszystkich trzech poprzednich longplayach formacji z lat 90. udzielał się jako muzyk sesyjny. Na perkusji zagrał sesyjnie Kai Hahto z Nightwish i Wintersun, były bębniarz m.in. Rotten Sound i Swallow The Sun.

Powrotny materiał Finów ujrzy światło dzienne 12 listopada (CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy).

"In Evil, Sickness And In Grief", pierwszy od 23 lat, nowy utwór Darkwoods My Betrothed możecie sprawdzić poniżej:

Wideo DARKWOODS MY BETROTHED - In Evil, Sickness and in Grief (Official Lyric Video) | Napalm Records

Oto lista kompozycji albumu "Angel Of Carnage Unleashed":

1. "Name The Dead"

2. "In Evil, Sickness And In Grief"

3. "Murktide And Midnight Sun"

4. "You Bitter Source Of Sorrow"

5. "Where We Dwell"

6. "In Thrall To Ironskull's Heart"

7. "Massacre"

8. "Black Fog And Poison Wind"

9. "Outro".