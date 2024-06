W internecie dostępny jest już teledysk do wersji albumowej utworu "Mała ja".

Klip został przygotowany na bazie archiwalnych nagrań z dzieciństwa artystki. Możemy zobaczyć małą Margaret w różnych momentach jej życia, a przekaz artystki dla małych i dużych fanów brzmi: "Trzeba wierzyć snom". Specjalna wersja utworu pojawiła się 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka.



Wideo Margaret - Thank You Very Much | MTV Unplugged (Official Music Video)





Nowa płyta Margaret

W ubiegłym miesiącu Margaret wydała długo wyczekiwany album "Siniaki i cekiny". Krążek od razu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Krytycy uznają, że jest to udany powrót artystki do popu w odświeżonym wydaniu. Szczególne zainteresowanie wzbudził utwór "Mała ja". Wielu fanów porównuje go do jej największego hitu "Byle jak" ze względu na balladowy klimat i emocjonalny przekaz.

"Siniaki i cekiny" to dwuczęściowy album koncepcyjny, w którym artystka stara się opowiedzieć publiczności zarówno o swojej karierze, jak i o życiu prywatnym.



"To jest zbiór wszystkich moich emocji, które do mnie wracają, są takim echem przeszłości. Były w tym czasie momenty cekinowe, czyli sukcesy, nagrody. Ale były też siniaki - płacze, lęki, strachy, ataki paniki. I to wszystko doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Ten album jest o tym, że bez siniaków nie ma cekinów. W tych pięknych momentach jest też dużo bólu, pracy, upadków" - tłumaczyła w rozmowie z PAP.