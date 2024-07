Joe Jonas, wraz z braćmi Nickiem i Kevinem, tworzą zespół Jonas Brothers. Lata temu byli idolami nastolatek na całym świecie. W 2013 roku grupa rozpadła się na skutek nieporozumień, a każdy z muzyków poszedł w swoją stronę. Minęło kilkanaście lat, aż w końcu udało im się ponownie połączyć siły i wrócić na rynek muzyczny jako zespół. Po reaktywacji pojawił się singiel "Sucker", który bił rekordy popularności na światowych listach przebojów, a następnie znalazł się na płycie "Happiness Begins" wydanej przez Jonas Brothers w 2019 roku.

Zespół Jonas Brothers obecnie aktywnie udziela się zawodowo. Niedługo mają wystąpić w Polsce w ramach trasy "The Tour", odbywającej się pod szyldem "Five Albums. One Night". Każdego wieczoru zespół wykona hity pochodzące z wydanych dotychczas na świecie pięciu albumów (nie licząc pierwszej płyty "It's About Time"). Koncert odbędzie się 16 października 2024 roku.

Joe Jonas wraca do kariery solowej

W międzyczasie Joe Jonas podjął zaskakującą decyzję. Ponownie zapragnął spróbować swoich sił w solowej karierze. Już 13 lat temu miała miejsce podobna sytuacja - wówczas Joe wydał album "Fast Life". Teraz ogłosił światu, że niedługo pojawi się jego nowy singiel "Work It Out". Premiera została zapowiedziana na 19 lipca.

Ważne ogłoszenie w karierze Joe Jonasa miało miejsce podczas jego występu w programie "Therapuss" Jake’a Shane’a. Opowiedział w nim o swoim nadchodzącym singlu, który ma być zapowiedzią solowego albumu. Okazuje się jednak, że pierwotnie "Work It Out" zostało napisane przez Jonasa z myślą o nagraniu tego wraz z braćmi. Piosenka stała się mu zbyt bliska przez co poczuł, że nie jest to materiał dla Jonas Brothers.

"Słuchałem jej i pomyślałem: 'Naprawdę lubię tę piosenkę'. Zacząłem wtedy czuć, że chcę ten utwór zostawić dla siebie, nie dla Jonas Brothers i nie dla DNCE, który jest kolejnym zespołem, w jakim śpiewam" - wyznał Joe Jonas.

Poprosił braci o pozwolenie na karierę solową

Joe Jonas poczuł jednak, że aby ponownie podjąć się kariery solowej, potrzebuje zgody swoich braci. Nie chciał, żeby Nick i Kevin mieli mu cokolwiek za złe, więc szczerze z nimi porozmawiał. "Poprosiłem moich braci o błogosławieństwo. Powiedziałem: 'Chcę zacząć pracować - nie chcę tego nazwać solo, ale zrobić coś na własną rękę. Nie czuję też, że to DNCE, więc muszę to wyrazić sam dla siebie'. Oni na to: 'Do dzieła'. Nick zaplanował nagrywanie filmu, Kevin miał zamiar wystąpić w kolejnym sezonie 'Claim To Fame', więc miałem 'okienko czasowe' i się odciąłem" - opowiedział wokalista.

Kiedy premiera solowego albumu Joe Jonasa?

Joe Jonas stworzył bardzo personalny album, w którym nie brakuje szczerych tekstów. Wyznał, że nagranie utworów na krążek zajęło mu jednie dwa do trzech tygodni. Był w tym czasie całkowicie odcięty od świata i skupiał się jedynie na muzyce. "Jestem podekscytowany, a za razem wzruszony, kiedy szykuję się do wydania nowej muzyki" - napisał w swoich mediach społecznościowych. Data premiery albumu nie jest jeszcze znana, jednak Joe zapowiedział, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

