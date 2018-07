Popek o polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Posłuchaj "Podałem ci piłę"

Popek i Dr. Ziom połączyli siły, aby nagrać mundialowi kawałek pt. "Podałem ci piłę". Do utworu powstał też nakręcony amatorsko teledysk.

Popek w teledysku "Podałem cię piłę" /

"Poruszony występami biało-czerwonych na tegorocznym mundialu, Król postanawia dograć się do undergroundowego klasyka Doktorka Ziomka. Gościnnie wziął udział również Brzydki the Dogg. Jak powiedział trener Górski: ‘Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej filozofii’" - czytamy w opisie utworu na kanale Popka.

Reklama

Przypomnijmy, że Popek oprócz działalności muzycznej rozwija swoją karierę sportową (jest zawodnikiem MMA) oraz aktorską (trafił do obsady serialu "W rytmie serca").

W maju podczas Polsat Sopot Hit Festival raper odebrał diamentową płytę za album "Król Albanii (nagrany z Matheo). Krążek rozszedł się w nakładzie ponad 150 tys. egzemplarzy.