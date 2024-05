Polskie gwiazdy w wyjątkowym projekcie. "Siła kobiecej energii"

"Babie Lato to muzyczny projekt specjalny trasy festiwalowej Santander Letnie Brzmienia, który pokazuje, jak bardzo różnorodną energię mogą mieć kobiety" - czytamy o projekcie. W pierwszej edycji liderką była Natalia Kukulska, a w przygodzie towarzyszyły jej Mery Spolsky, Bovska, Margaret i Zalia. Efektem były dwa single - "Cudowne lata" oraz cover "Venus".

Babie Lato 2024: młodość i łobuziarstwo

Tegorocznej odsłonie projektu przewodzi Brodka, która do współpracy zaprosiła Margaret i Rosalie. "Tegoroczna edycja przenosi w świat młodości, łobuzerstwa i odważnych brzmień. Artystki reprezentują szeroki wachlarz gatunków, od popu, przez rap, aż po muzykę housową i new disco, z sentymentalnymi odniesieniami do ikonicznych brzmień końcówki lat 90. i 2000. Razem udało im się stworzyć girls band, inspirowany takimi grupami, jak Destiny's Child, Spice Girls czy TLC" - głosi zapowiedź.

"Jakie będzie Babie Lato? Będzie babskie, ale i dziewczyńskie, łobuzerskie, wesołe i all together. A na scenie, na której nie zabraknie gości specjalnych i coverów hitów ostatnich lat - sama siostrzana energia!" - opowiadają wspólnie artystki.

"Utwór 'Błyszczę' jest magnetyzującym, kobiecym hymnem o pewności siebie, seksualności, wspólnej kobiecej sile. To gra w uwodzenie i historia trzech dziewczyn, które nie boją się iść po swoje, i które wiedzą, czego pragną. Klip z kolei, w którym miałam przyjemność być zarówno przed, jak i za kamerą - zamienia tę miłosną grę w szaloną imprezę w Domu Gier, nawiązując estetyką do popowych klasyków przełomu lat 90. i 2000. To opowieść, w której trzy królowe nie oglądają się za siebie, biją króla i błyszczą!" - komentuje Brodka.

"My jako kobiety jesteśmy w takim momencie, że bardzo siebie odkrywamy - również to, do czego jesteśmy zdolne. I o tym jest też ten projekt. O kobiecości, odkrywaniu ciała, nie wstydzeniu się, wolności w wyrażaniu siebie. To jest ta radość i siła, która bije w naszym trio, szczególnie utworze "Błyszczę". A jeśli chodzi o trasę - to będzie ikoniczne, BABIE LATO. Będziemy brały na tapet utwory, które lubimy i wywracały je do góry nogami. Nie mogę się doczekać tego procesu!" - dodaje Margaret.

"Babie Lato jest projektem, w którym mogę nauczyć się współpracy z dziewczynami, a taka praca z kobietami jest zawsze niezwykła. Super jest nauczyć się współgrać, do tego pewne rzeczy można podpatrzeć. Każda z nas jest z trochę innego świata, ale łączy nas konkret. Dlatego, jak spotkałyśmy się w trójkę, to zbudowała się między nami duża siła, którą chcemy dać innym kobietom. Wszystkie możemy błyszczeć!" - mówi z kolei Rosalie.

Wideo Brodka, Margaret, Rosalie. feat. 2K88 - Błyszczę (BABIE LATO, Santander Letnie Brzmienia 2024)

Santander Letnie Brzmienia - "Najlepsza muzyka w twoim mieście"

W sześciu miastach, przez 12 festiwalowych dni, odbędzie się ponad 100 koncertów. Oprócz gwiazd na drugiej scenie - NEXT FEST Stage - zaprezentują się z kolei młodzi artyści, którzy "nieśmiało, ale pewnie wkraczają na rynek muzyczny".

Oto szczegółowy harmonogram:

KRAKÓW / 5-6.07 / Parkowa - BABIE LATO, MROZU, Vito Bambino, Zalewski, Kacperczyk, Łąki Łan, Poluzjanci, Sorry Boys, Margaret, Daria ze Śląska

WROCŁAW / 12-13.07 / Pola Marsowe - BABIE LATO, Vito Bambino, Nosowska, Kaśka Sochacka, Artur Rojek, Łąki Łan, Poluzjanci, IGO, Natalia Kukulska, Margaret, Rosalie.

KATOWICE / 26-27.07 / Strefa Kultury - BABIE LATO, Kortez, Zalewski, Artur Rojek, Kacperczyk, Łąki Łan, Poluzjanci, Natalia Przybysz, Margaret, Lordofon

WARSZAWA / 9-10.08 / Tor Służewiec - BABIE LATO, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Nosowska, Artur Rojek, Łąki Łan, IGO, LemON, Mery Spolsky, Sorry Boys

ŁÓDŹ / 16-17.08 / Miejski Skwer na Lutomierskiej - BABIE LATO, MROZU, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Łąki Łan, LemON, Sorry Boys, Bartek Królik, Rubens

POZNAŃ / 30-31.08 / Park Cytadela - BABIE LATO, MROZU, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Nosowska, Kaśka Sochacka, Łąki Łan, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Zalia, Dawid Tyszkowski