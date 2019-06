Polscy tancerze występują u boku Christiny Aguilery w Las Vegas

Christina Aguilera niedawno rozpoczęła swoją rezydenturę w Las Vegas. Jak się okazuje, swój współudział w jego powstaniu miała też dwójka polskich tancerzy, którzy wystąpili u boku wokalistki na scenie.

Publiczność, która zgromadziła się na inauguracji rezydentury Christiny Aguilery w Las Vegas - "Xperience" - nie tylko miała okazję posłuchać największych przebojów wokalistki, ale też obejrzeć niesamowity show. Wokalistka wykonała ponad 20. utworów, w tym swoje największe przeboje, takie jak: "Genie in a Bottle", "Fighter", "Say Something" czy "Beautiful".

Obok artystki na scenie pojawiła się grupa tancerzy, którzy zaprezentowali wraz z nią robiące wrażenie choreografie. W tym kilkunastoosobowym gronie znalazło się też dwóch Polaków - Mariusz "Maniek" Kotarski oraz Janusz Libicki. Tancerze wzięli udział w castingu, podczas którego zrobili na Aguilerze tak duże wrażenie, że znaleźli się w grupie szczęśliwych wybrańców. Będą oni towarzyszyć wokalistce podczas całej rezydencji w Las Vegas.

Przypomnijmy, że na "Xperience" składać się ma łącznie 16 występów, które odbywają się w Zappos Theater w Planet Hollywood Resort & Casino.

Polscy tancerze już od dłuższego czasu rozwijają swoją karierę w Los Angeles, gdzie współpracują z wieloma znaczącymi nazwiskami.



Mariusz "Maniek" Kotarski ma na swoim koncie m.in. występ w największym Show Monsters of Hip-Hop w Los Angeles, gdzie był jednym z 15 finalistów.



Janusz Libicki przeszedł m.in. program mentorski Camerona Lee, Amandy Grind oraz Amari Marshall, uczestniczył też w programie "World Of Dance" Jennifer Lopez.