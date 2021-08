Polish Hip-Hop Music Awards rozdane. Quebonafide królem wieczoru. Kto otrzymał nagrody?

12 września o godz. 20 na antenie Eska TV pojawi się program "The Best Of Polish Hip Hop Music Awards", w którym będziemy mogli zobaczyć, co działo się podczas gali rozdania nowych nagród środowiska hiphopowego. Cztery statuetki Polish Hip-Hop Music Awards trafiły do Quebonafide.

Na gali była obecna ekipa Eska TV - jednym z wręczających nagrodę był m.in. Filip "Rudanacja" Antonowicz /materiały prasowe