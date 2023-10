Polak ma szansę zdobyć prestiżową nagrodę? "Oscar się należy!"

"Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do Best Original Score!!! To jeden z ważniejszych momentów mojego życia. Dziękuję Wam, że towarzyszycie mojej drodze przez te wszystkie lata w tych dobrych i tych trudniejszych momentach, których było tak wiele" - nie krył wzruszenia L.U.C.

Płyta ze ścieżką dźwiękową z filmu pojawi się w sprzedaży od 3 listopada. Już teraz można posłuchać jej na platformach streamingowych.

Clip l.u.c. Jesień - Tańcuj - & RB Film Orchestra ft. Kayah, Dagadana, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy

"Za chwilę na LUCfilms premiera utworu z tematem głównym z filmu a w przyszłym tygodniu płyta trafia do sklepów. Życzę pięknych chwil w akompaniamencie RB film orchestra i wspaniałych gości!" - dodał Rostkowski.

W komentarzach pod postem pojawiła się lawina komplementów. "Jak ta muzyka nie dostanie Oscara, to ja już nie wiem co", "Oskar się należy!", "Jeszcze nigdy nie czekałam na Oscary jak teraz!!! O matulu, oby choć raz docenili, bo przez kolejne lata nic nie będzie tak bardzo warte tej statuetki jak ten Soundtrack" - piszą zachwyceni internauci. Czy w takim razie mamy poważnego kandydata do nominacji, a następnie zwycięstwa? Według fanów, to jest pewne!

Instagram Post Rozwiń

L.U.C. - sprawił, że rap stał się sztuką

Urodził się 16 września 1981 roku w Zielonej Górze. W 2005 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

W międzyczasie, w 2002 roku, razem z Bartłomiejem "Spaso" Spasowskim, założył projekt muzyczny - Kanał Audytywny, łączący w sobie rap, trip hop i nu jazz. Panowie nagrali razem trzy płyty. Po 2005 roku duet zawiesił działalność, a wszystko w związku z rozpoczęciem kariery solowej przez L.U.C-a.

W następnym roku artysta wydał swoją pierwszą solową EP-kę "Hiperkonsumpcja" (poza oficjalnym obiegiem) oraz debiutancki longplay "Haelucenogenoklektyzm - Przypowieść o Zagubieniu w Czasoprzestrzeni". W październiku 2007 roku, ukazała się płyta "Homoxymoronomatura", którą nagrał we współpracy z Rahimem. Rok później, swoją premierę miał jego drugi samodzielny krążek, "Planet L.U.C". W połowie września 2009 roku do sklepów trafił album "39/89 - Zrozumieć Polskę".

Clip l.u.c. Iluzji Łąka 2 - Dialog 2 - & Adi Nowak, Hans Solo, Nullizmatyk & Rebel Babel Ensemble

Kilka miesięcy później, artysta przygotował dla swoich fanów kolejną niespodziankę. Oparłszy się na filozofii energocyrkulacji, stworzonej na potrzeby krążka "Planet L.U.C.", zorganizował konkurs, którego adresatami byli młodzi twórcy. Najciekawsze projekty znalazły się na limitowanej serii wspomnianego wyżej albumu, noszącego potem tytuł "Planet Luc Energocyrkulacje". Obok nich - utytułowani - między innymi Smolik, Kasia Klich, Yaro czy Spaso (Kanał Audytywny).

Ta mieszanka stylów miała, z jednej strony, odzwierciedlać nie tylko ideę pomocy dla debiutantów, mających trudności z przebiciem się w show businessie, z drugiej, skłonić do innego spojrzenia na muzykę - bardziej holistycznego i przełamującego niepotrzebne podziały. W efekcie słuchacze otrzymali szerokie spectrum polskiej sceny muzycznej - znalazło się tam bowiem miejsce dla rocka, elektroniki, drum and bass, ambientu, czy hip hopu.

Clip l.u.c. Dom Sąsiedni - Dialog 2 - & Renata Przemyk & Rebel Babel Ensemble

W 2010 roku otrzymał Paszport Polityki. Jest także dwukrotnym laureatem Fryderyków (2006, 2008) oraz Yacha, Ślizgera, czy Brylantów Dolnośląskich. Współpracował między innymi ze Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, wspomnianymi wyżej Andrzejem Smolikiem i Rahimem, Marią Peszek oraz Fokusem.