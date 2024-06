"1989" to spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery (laureatka Paszportu "Polityki" w kategorii Teatr), a inspiracją do jego stworzenia był amerykański musical "Hamilton", autorstwa Lin-Manuela Mirandy.



Wielokrotnie nagradzany i wyprzedany na kilka kolejnych miesięcy do przodu musical to efekt koprodukcji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pomysłodawcą musicalu jest Marcin Napiórkowski (semiotyk kultury, doktor habilitowany kulturoznawstwa, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). To on jest również autorem większości tekstów.

Musical "1989" - nowe "Metro"?

"(...) Rewolucyjny musical 'Hamilton' wprowadził rap na Broadway, proponując świeży język opowiadania o historii atrakcyjny zarówno dla młodych, jak i starszych odbiorców. Za brzmienie '1989' odpowiada jeden z najlepszych polskich producentów rapowych - Andrzej 'Webber' Mikosz znany m.in. z wieloletniej współpracy z Łoną" - napisano na stronie spektaklu.

"1989" opowiada o czasie przełomu - głównymi bohaterami są liderzy "Solidarności": Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk i Jacek Kuroń, ale równie ważną rolę odgrywają kobiety - ich żony.

To właśnie one występują w piosence "Danuta odbiera Nobla" ( sprawdź! ) - pierwszym singlu z szykowanej na jesień płyty "1989". Danutę Wałęsę zagrała Karolina Kazoń, a w tym utworze towarzyszą jej Dominika Feiglewicz, Karolina Kamińska, Julia Latosińska, Małgorzata Majerska. W teledysku pokazano też sceny z prawdziwą żoną Lecha Wałęsy, która oglądała spektakl na widowni.

Wideo Danuta odbiera Nobla – 1989 Musical

"Arcydzieło", "Ależ moc jest w tym numerze i jeszcze Pani Danuta dziś i wtedy! Cudo, wzruszenie maks", "Od deski do deski!", "Z tym klipem ta piosenka jest jeszcze mocniejsza" - zachwycają się internauci.



Przypomnijmy, że oprócz Webbera w stworzenie piosenek do spektaklu zaangażowany był pomysłodawca musicalu Marcin Napiórkowski, a także Łona (stworzył końcowy monolog scenicznego Jacka Kuronia w utworze "A co jeśli wygramy?") oraz Bober (utwory "Olo, game changer", "Porozmawiajmy" i "Debata").

Bilety na spektakl z reguły są wyprzedane z przynajmniej kilkutygodniowym wyprzedzeniem - na najbliższe spektakle w Teatrze im. Słowackiego (3, 4, 5 i 6 lipca) nie ma już wejściówek. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim (26, 27, 28 czerwca) pozostało jeszcze kilkadziesiąt wolnych miejsc.

Dodajmy, że 27 maja "1989" został wyemitowany na żywo w TVP - sztuka przyciągnęła ponad 800 tys. widzów.