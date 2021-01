Pola Rise podsumowuje 2020 rok. Posłuchaj "We Are Done"

Po świetnie przyjętych utworach "Higher" i "Mama Said", polsko-australijski duet Pola Rise & Andy Ward prezentuje już trzeci singel oraz klip z nadchodzącego wspólnego wydawnictwa.

Pola Rise przygotowała nowy utwór /materiały prasowe

Twórcy zaznaczają, że utwór "We Are Done" możemy odczytywać w dwóch wymiarach.



Z jednej strony jest to opis toksycznej relacji, w której dwie osoby nawzajem szantażują się emocjonalnie, z drugiej jest to symboliczne rozliczenie się z minionym rokiem.

Teledysk to niesamowity obraz klimatem przypominający kultowy film "Cztery pokoje" lub "Climax". Bohaterowie, w których wcielają się doskonali aktorzy, pokazują w surrealistycznej soczewce naszą samotność, izolację i w rezultacie szaleństwo, do jakiego doprowadziła nas rzeczywistość roku 2020.

W nagraniu można zobaczyć m.in.: Agnieszkę Warchulską w roli groteskowej recepcjonistki, Kubę Wieczorka jako paranoika i kolekcjonera papieru toaletowego oraz Mariusza Drężka w absolutnie zaskakującej kreacji... drag queen. Opętańczy, ekscentryczny taniec, któremu oddają się bohaterowie w końcówce klipu, jest jakby tańcem na grobie tego feralnego czasu, alegorycznym powiedzeniem "We are done 2020".