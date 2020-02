Pol'and'Rock Festival 2020: Znamy półfinalistów eliminacji. Na liście m.in. Ofelia i Tola Janowska

24 wykonawców zostało zakwalifikowanych do eliminacji do Pol'and'Rock Festival.

Ofelia to muzyczny pseudonim Igi Krefft /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Reklama

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard oraz While She Sleeps.

Organizatorzy potwierdzili również obecność polskich grup Pidżama Porno i Organek.

Po raz 12 organizowane są eliminacje do Pol'and'Rock Festival. Jury (w składzie Jurek Owsiak - prezes zarządu WOŚP, Andrzej Puczyński - prezes ZPAV, Izabelin Studio, Tomasz "Kasprol" Kasprzyk - dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista, Piotr Chancewicz "Dziki" - producent muzyczny, muzyk i Krzysztof Dobies "Milkee" - rzecznik prasowy Pol'and'Rock Festival) - wybrało grono 24 półfinalistów, którzy o miejsce na festiwalu zmierzą się podczas koncertów na żywo. Nadesłano w sumie 674 płyty z Polski i zagranicy.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 9 Zobacz, jak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: Agencja FORUM Autor: Simone Kuhlmey/Zuma Press udostępnij

Decyzją jury zaproszenie na koncerty półfinałowe otrzymały następujący wykonawcy:

BANG BANG

CHEAP TABACCO

CINEMON

DAGADANA

DECADENT FUN CLUB

DR.DEADLOCK & CONGA LINE

ERELES

FLAMES AMONG HATRED

FROM TODAY

GORGONZOLLA

HOOK

JOANNA VORBRODT

JOHNY ROCKERS

K-ESSENCE

MORIAH WOODS

MY OWN ABYSS

NEED MORE CLOUDS

OFELIA

PULL THE WIRE

RADIO SLAM

SHAKIN PORK

SIAKI

TELESCOPE FOR THE BLIND

TOLA JANOWSKA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Jurek Owsiak na prezydenta INTERIA.PL

Oto terminy koncertów:

28.03 - Wrocław, Centrum Koncertowe A2

18.04 - Gdańsk, Stary Maneż

9.05 - Białystok, Zmiana Klimatu

13.06 - Łódź, Klub Wytwórnia (finał).

W czasie koncertów, poza uczestnikami eliminacji, publiczność będzie mogła usłyszeć również gwiazdy i gości specjalnych, m.in. zespół Ørganek (Wrocław), Sidneya Polaka (Gdańsk) i Farben Lehre (Białystok). Wstęp na wszystkie koncerty, tradycyjnie, wolny!