Kaeyra jest 23-letnią piosenkarką i multiinstrumentalistką. Wychowała się w Chicago, jednak regularnie powraca do Polski, z którą jest bardzo związana.

Gdy miała 14 lat zaczęła osiągać pierwsze sukcesy. Zaśpiewała hit Metalliki "Nothing Else Matters" z popularnym kolektywem muzycznym Postmodern Jukebox , a ich aranżacja aktualnie posiada ponad 9 milionów wyświetleń!

"Dla mnie to całe doświadczenie było snem. Czasami siebie pytam, czy to się wydarzyło naprawdę. Pamiętam, jak poszłam na przesłuchanie i czułam wielką tremę. Nie wierzyłam, że zaraz będę stać przed tak uznanymi osobami. Później, z odcinka na odcinek, jak już byłam kilka miesięcy w tym programie, to zbudowałam relacje z tymi osobami i coraz mniej tej tremy było widać i myślę, że przed telewizorami też można było odczuć inną, luźniejszą atmosferę" - mówiła w rozmowie z Interią.