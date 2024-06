Pokazała swoje mieszkanie. W komentarzach wybuchła burza. "Pokój próżności"

Julia Wieniawa jest rozchwytywaną postacią w polskim showbiznesie. Zasłynęła rolą w "Rodzince.pl", a w ostatniej edycji "Mam Talent" zasiadła na fotelu jurorskim. Na co dzień jest również piosenkarką i wylansowała takie hity jak "Sebiksy" i "Nie muszę", które zgarnęły po kilkadziesiąt milionów odsłon.

Niedawno rozstała się ze swoim długoletnim partnerem Nikodemem Rozbickim, o czym poinformowała w jednym z wywiadów. Wygląda na to, że aktorka jest otwarta na zmiany, gdyż właśnie skończyła przemeblowanie własnego mieszkania.

Reklama

Julia Wieniawa prezentuje swój pokój. "Pokój dumy i próżności"

Aktorka podzieliła się efektami metamorfozy swojego mieszkania na Żoliborzu. We wszystkim pomogła jej organizatorka przestrzeni, Maria Piotrowska. Na filmiku widzimy przede wszystkim nowe pomieszczenie biurowe Wieniawy.

"Moje małe domowe miejsce pracy gotowe. Wszystko dzięki Marii Piotrowskiej, która pomogła mi posegregować, oddać lub wywalić zbędne rzeczy i z nieużywanego pokoju 'technicznego' stworzyć kącik muzyczno-biurowo-pamiątkowy. A moja kolekcja okładek wreszcie wyszła z dna szafy i znalazła swoje miejsce na ścianie" - napisała swoim na Instagramie.

Największą uwagę przyciąga ściana pełna sukcesów. Piosenkarka wywiesiła w ramkach okładki magazynów, na których miała okazję się ukazać.

Niektórym obserwującym nie spodobał się ten pomysł i gorzko skomentowali decyzję Wieniawy: "Samouwielbienie level +1000... ach ta próżność stworzona przez media", "Medale dostaje się za szczególne osiągnięcia (...) Jakoś ciężko mi to porównać do parcia na szkło i pindżenia się przed obiektywem".

Niewzruszona i pewna siebie piosenkarka odpowiedziała na jeden z nich, pisząc: "Pokój dumy i próżności. I (...) love it!".

Na szczęście Julii, zdecydowanie więcej jest tych pozytywnych wypowiedzi, broniących aktorkę: "Jakbym tyle osiągnęła i miała 'własne' okładki to też bym je powiesiła na ścianie", To ciekawe jak o próżności można mówić z poziomu Instagrama, gdzie wystarczy wejść na profil każdej osoby by zobaczyć jej 'pokój próżności' udostępniany całemu światu", "Ludzie, którzy piszą o próżności nic w życiu nie osiągnęli i po prostu nie wiedzą jak to jest się cieszyć ze swoich sukcesów".

Nie da się ukryć, że wiele osób chciałoby osiągnąć tego typu sukcesy. Najczęściej gwiazdy pracują na nie kilka, bądź kilkanaście lat, aby zdobyć wymarzone cele.