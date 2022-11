Pogrzeb Jerzego Połomskiego. Gdzie zostanie pochowany wokalista?

"Dzisiaj wieczorem w warszawskim szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie zmarł Jerzy Połomski. Był i niezwykłym artystą i niezwykłym człowiekiem. Wyjątkową osobowością. Wielki żal i wielka strata dla polskiej kultury" - przekazała 14 listopada wieczorem Polska Agencja Prasowa.

Jerzy Połomski nie żyje

Przypomnijmy, że od 2021 roku Jerzy Połomski przebywał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie trafił z powodu pogarszającego się stanu zdrowia (miał m.in. problemy z pamięcią). Tam znajdował się pod całodobową opieką. Kilka lat wcześniej piosenkarz zaczął mieć problemy ze słuchem, co sprawiło, że musiał rozstać się ze sceną. Karierę zakończył w 2019 roku.



"Sam dużo wcześniej postanowił, że gdy już nie będzie mógł samodzielnie funkcjonować, to przeniesie się do Skolimowa. Sam dla siebie wybrał to miejsce" - mówiła jego menedżerka w rozmowie z gazetą "Świat & Ludzie".

Gdzie będzie pochowany Jerzy Połomski?

Nie podano jeszcze oficjalnych informacji dotyczących pogrzebu Jerzego Połomskiego, jednak jak podaje Fakt, wokalista zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie, obok swojej siostry Jadwigi Pająk, która zmarła w lipcu tego roku.

Według doniesień rozpoczęto również starania o to, by uroczystość miała charakter państwowy. Menedżerka piosenkarza przekazała również, że planowana jest bogata oprawa muzyczna, a wśród zaangażowanych ma się znaleźć m.in. zespół Mazowsze. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.