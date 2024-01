Podbiła Polskę przebojem "Za każdym razem". Teraz ujawnia, co się u niej dzieje

Wcześniej poznaliśmy single "Między wierszami", "Patronus" oraz "Tańczę sama". Teraz Jula wypuściła balladę "Naiwność" nawiązującą do stylistyki lat 90.

"Pragnę przekazać Wam balladę, która dotyka dogłębnie serca. To przepełniona żalem opowieść o dziewczynie, która walczy w samotności z ciemną stroną miłości. Zraniona, stara się dzień po dniu odzyskać siebie. Naiwność, która doprowadziła ją w to miejsce zostawia za sobą i idzie przed siebie wołając o spokój. 'Naiwność' to dla mnie nie tylko utwór, ale również opowieść o uczuciach i doświadczeniach, którymi chcę podzielić się z moimi fanami" - mówi wokalistka.

Autorami nowej piosenki są Adi Foxx (poza Julą pracował również z m.in. Dawidem Kwiatkowskim, Filipem Lato, Sound'n'Grace, Anną Wyszkoni i Mateuszem Ziółką) i Dawid Ostrzołek, a tekst napisała sama Jula. Z kolei za teledysk odpowiada Kajus W. Pyrz, znany głównie jako fotograf mody.

Clip Jula Naiwność

Kim jest Jula?

Jula ( posłuchaj! ) jako pierwsza przetarła szlaki młodym początkującym artystom, udowadniając jednocześnie, że do spełnienia marzeń nie potrzebuje specjalnie przygotowanych nagrań demo i pukania do drzwi wytwórni muzycznych, do których kolejki nie miały końca. Wystarczył internet.

Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy Jula postanowiła zarejestrować swój pierwszy autorski utwór. To znajomi początkującej wokalistki umieścili pierwsze nagranie w internecie, co okazało się sporym sukcesem. Mimo braku jakiejkolwiek promocji kompozycja osiągnęła popularność w rodzinnym mieście Juli, a przede wszystkim w sieci. Podobnie było z kolejnymi piosenkami i młoda wokalistka szybko i, jak przyznaje - nieoczekiwanie, stała się rozpoznawalna.



Wszystko jednak zaczęło rozkwitać cztery lata później, w 2011 roku, kiedy kanał YouTube znacznie zyskał na popularności. Wtedy już autorskie nagrania Juli znacznie przebijały ilością odsłon utwory grane w tym czasie w największych stacjach radiowych w Polsce. Dowodem na to jest m.in. utwór pod tytułem "Zostań", który nigdy nie został oficjalnie wydany. "Według mnie o to w tym wszystkim chodzi, aby nie zgubić siebie, aby być świadomym tego, co chce się przekazać ludziom i to staram się robić, jak najlepiej potrafię" - mówi o swojej pasji do śpiewania piosenkarka i autorka tekstów.

W styczniu 2012 roku, ukazał się pierwszy teledysk artystki zrealizowany do piosenki "Za każdym razem" ( zobacz! ), w bardzo krótkim czasie obejrzano go ponad 20 milionów razy, co przełożyło się na rekord oglądalności w Polsce na kanale YouTube. 2 czerwca tego samego roku z utworem "Za każdym razem" wystąpiła podczas koncertu Premier na 49. KFPP w Opolu.

19 czerwca 2012 ukazał się drugi singel pt. "Nie zatrzymasz mnie", promujący debiutancki album, z którym premierowo Jula wystąpiła na koncercie "Lato dwójki" w TVP2. W 2012 roku pojawiła się w roli trenera łomżyńskiej drużyny podczas programu "Bitwa na głosy". W 2019 roku była jurorką w programie "Śpiewajmy razem. All together now" telewizji Polsat. Następnie zrobiła sobie przerwę od muzyki i mediów, którą wykorzystała na dokończenie studiów.