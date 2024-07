Początek jego kariery to wpadka za wpadką. Teraz jest wielką gwiazdą

Dziś to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Ale Dawid Podsiadło przeszedł długą i niełatwą drogę do muzycznego szczytu.

Choć wielu fanów dobrze pamięta jego triumf w programie "X Factor", to mało kto wie, że jego przygoda z telewizyjnymi talent show rozpoczęła się wcześniej - w "Mam talent!".

Reklama

Dawid Podsiadło: "Mam talent!" - pierwszy występ

Podsiadło, zanim stał się solowym artystą, działał w zespole Curly Heads. Wspólnie z kolegami zgłosili się na casting do show "Mam talent!". Dawid swoim wokalem zrobił ogromne wrażenie na jurorach, jednak reszta zespołu nie spełniła oczekiwań. Po wstępnym przesłuchaniu ze strony jurorów padła nietypowa propozycja.



"Dobrze panowie, chcecie prawdy, to ją dostaniecie. To będzie bardzo szczera ocena i test waszej przyjaźni. Bo to od was zależy, czy pozwolicie pójść swojemu koledze dalej. On jest najlepszy z tego składu. Jest bardzo dobry (...). Jeśli pozwolicie Dawidowi przejść dalej jako soliście, my jesteśmy trzy razy na tak" - powiedziała w imieniu jury Agnieszka Chylińska. Szansa na zaistnienie w show-biznesie nie zaślepiła jednak Dawida. Wokalista wybrał lojalność wobec kolegów.



"Przyszliśmy tu jako Curly Heads i wyjdziemy stąd jako Curly Heads" - odpowiedział zdecydowanie Podsiadło.



Zdjęcie Dawid w 2012 roku / Baranowski Michał / AKPA

Dawid Podsiadło z "X Factor" też odpadł. Rok później wrócił i... wygrał

Również pierwszy występ Podsiadły w programie "X Factor" pozostaje w zupełnym zapomnieniu. Przyszły gwiazdor nie przeszedł nawet bootcampu, czyli etapu decydującego o występie w odcinkach nadawanych na żywo. Podsiadło zapomniał wtedy zupełnie teksu wykonywanej przez siebie piosenki Andrzeja Zauchy "Wymyśliłem ciebie". Zjadła go po prostu sceniczna trema.



Dawid Podsiadło i sukces w "X Factor"

Dopiero rok 2012 przyniósł przełom w karierze Dawida. Postanowił ponownie spróbować swoich sił w "X Factorze". Tym razem udało mu się dotrzeć do finału pod opieką Tatiany Okupnik i ostatecznie wygrać. Ta wygrana otworzyła mu drzwi do profesjonalnej kariery muzycznej.

Już w 2013 roku na rynku ukazała się jego debiutancka płyta zatytułowana "Comfort and Happiness". Album szybko zdobył uznanie krytyków i fanów, a jego popularność rosła w zawrotnym tempie. Dawid Podsiadło stał się rozpoznawalnym artystą, wyprzedającym koncerty na największych polskich stadionach.