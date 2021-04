Poco: Rusty Young nie żyje

W wieku 75 lat zmarł Rusty Young, lider amerykańskiej grupy Poco, zaliczanej do prekursorów kalifornijskiego brzmienia country rocka.

Rusty Young (Poco) miał 75 lat /Timothy Norris/WireImage /Getty Images

Rusty Young zmarł w wieku 75 lat w swoim domu w Missouri. Przyczyną śmierci był atak serca.

Grupa Poco powstała w 1968 r. na gruzach zespołu Buffalo Springfield. W skład nowej formacji weszli dwaj byli muzycy Buffalo Springfield: Richie Furay (gitara, wokal) i Jim Messina (gitara, bas, wokal) oraz Rusty Young (gitary pedal steel i dobro, wokal), Randy Meisner (bas, wokal) i George Grantham (perkusja, wokal).

Zespół zadebiutował w 1969 r. płytą "Pickin' Up the Pieces". Największym sukcesem okazała się złota płyta "Legend" z 1979 r. z singlami "Crazy Love" i "Heart of the Night", które trafiły do Top 20 w USA.

Koncertowa działalność Poco została zakończona w 2013 r. z powodu zdrowotnych problemów Younga, jedynego założyciela, który pozostał do końca w składzie.



W 2017 r. ukazał się solowy debiut Younga - "Waitin' for the Sun".