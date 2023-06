Playback na koncercie TVP. To nie jedyna poważna wpadka

Na antenie TVP w niedzielne wieczory transmitowane są koncerty z cyklu "Lato z naszą telewizją", które odbywają się w miastach w całej Polsce.

Podczas koncertu w Łowiczu wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Blanka, Pectus, Halina Frąckowiak, Łukasz Drapała i Dominik Dudek. Gościnnie na scenie pojawiła się także Helena Vondráčková. To właśnie występ czeskiej gwiazdy wzbudził najwięcej emocji. Wokalistka znana m.in. z przeboju "Malovany dzbanku" wystąpiła śpiewając z playbacku - nie dość, że można było zauważyć to na pierwszy rzut oka, to głos Vondráčkovej brzmiał tak, jak w latach 70. To jednak nie jedyna wpadka Czeszki podczas koncertu TVP.

Po wspomnianym "Malovanym dzbanku" piosenkarka zwróciła się do publiczności, jednak pomyliła przy tym nazwy miast. "Praga pozdrawia Łódź!" - powiedziała ze sceny. Nie poprawiła swojego błędu i przeszła do utworu "Dlouha noc", mimo tego, że z widowni słychać było okrzyki "Łowicz!".

Wideo Helena Vondráčková - Malovaný džbánku | Lato z Naszą Telewizją – Bądźmy razem

Helena Vondráčková - czeska legenda

Helena Vondráčková to najpopularniejsza czeska gwiazda XX wieku - na całym świecie sprzedała ok. 200 mln płyt. Nagrała ponad tysiąc piosenek, zdobyła wiele nagród i wyróżnień.

Wielokrotnie występowała w Polsce - była uczestniczką programu "Taniec z gwiazdami" (2007) i jurorką "Star Voice. Gwiazdy mają głos" (2020). Regularnie pojawia się też w programie "Jaka to melodia?", by przypomnieć swoje największe przeboje.