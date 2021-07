Helena Vondrackova w wakacyjnej odsłonie. 74-letnia wokalistka zachwyca w sieci [INSTAGRAM]

Sezon wakacyjny w pełni. Gwiazdy chętnie dzielą się z fanami zdjęciami z urlopów. Ogromnym zaskoczeniem okazały się ostatnie zdjęcia legendy piosenki, która w tym roku skończyła 74 lata. Helena Vondrackova zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcia z łódki, a w komentarzach nie zabrakło komplementów!

Helena Vondrackova zachwyca na urlopie /VIPHOTO /East News

Helena Vondrackova na wakacyjnym kadrze

Helena Vondrackova od dekad zachwyca! Wielbicieli czaruje nie tylko dźwięcznym i silnym głosem, ale również niezwykłym urokiem scenicznym oraz niekwestionowanym poczuciem humoru. Kto z nas nie zna jej największych hitów, jak np. "Malowany dzbanku"...

Lata mijają, a czas wydaje się dla niej wyjątkowo łaskawy. Dojrzała i piękna kobieta może śmiało zawstydzać młodsze koleżanki z branży! Ostatnio na swoim instagramowym profilu opublikowała uroczy kadr z wakacji. Pod zdjęciem z łódki napisała krótko: "Wreszcie lato jest latem".

74-letnia Helena Vondrackova zachwyca na Instagramie

Na profilu piosenkarki regularnie pojawiają się kadry z jej codzienności. W wirtualnej galerii nie brakuje relacji z występów czy wolnych chwil. Vondrackova, do której wzdychają kolejne pokolenia fanów, nadal potrafi zachwycić, a wierni fani regularnie sprawdzają, co nowego u ulubienicy. Trzeba przyznać, że efekty zamiłowania do aktywnego trybu życia i pozytywnego podejścia do świata są widoczne gołym okiem.

Helena Vondrackova kończy 70 lat 1 / 7 Helena Vondrackova to czeska aktorka, prezenterka telewizyjna i przede wszystkim wokalistka dysponująca czterooktawowym głosem. I choć nie lubi, kiedy nazywa się ją gwiazdą, zdecydowanie zasługuje na to miano. Sprzedała łącznie ponad 200 mln swoich płyt. Jej dyskografia obejmuje kilkadziesiąt albumów, wielokrotnie nagradzanych statusem złota, srebra czy platyny. Urodziła się 24 czerwca 1947 roku w Pradze, a zadebiutowała muzycznie w wieku 17 lat, na scenie praskiej Lucerny, wygrywając konkurs piosenki "Szukamy nowych talentów". Źródło: East News Autor: SPUTNIK/Debabov Dmitry udostępnij

Katarzyna Solecka